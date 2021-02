Hohenferchesar

Leistung und Tempo sind David Roses Ziel. Er macht aus seiner Simson S51 in Hohenferchesar eine Rennmaschine, erhöht die Leistung des Mopeds von 3,7 auf 28 PS und besiegt beim Rennevent „Day of Thunder“ in Magdeburg zunächst einen BMW und dann einen Golf-Fahrer.

Rennen um den Sieg

Auf 200 Metern Distanz kämpfen der 31-Jährige und sein Gegner um den Sieg, beim Duell zählt jede Millisekunde. „Vor dem Rennen blicke ich auf die grüne Ampel, das Adrenalin ist mein Begleiter. Direkt nach und vor dem Start ist ein Mix aus Reaktionsgeschwindigkeit, Gas und Nerven gefragt“, sagt der Hohenferchesarer.

Anzeige

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Moment müssen alle Faktoren zusammenpassen, denn sonst hat David Rose keine Chance. Die Duelle sind für ihn unbeschreiblich und eine neue Herausforderung. Er zeigt, wie Mopeds auf einer kurzen Strecke gegen Autos gewinnen können. Mehrmals pro Woche steht der 31-Jährige in der Garage, sucht nach Verbesserungen und findet sie.

Geschwindigkeit als Ziel

Aktuell erreicht seine Simson S51 eine Geschwindigkeit von bis zu 125 Kilometern pro Stunde. Seit er 16 Jahre alt ist, fährt er Moped, die Leidenschaft verbindet Menschen in Havelsee, Pritzerbe, Fohrde, Tieckow und Brandenburg an der Havel.

So sieht die von David Rose umgebaute Simson S51 aus. Quelle: privat

Die Facebookseite „Hohenferchesar Racing“ wächst seit Jahren und hat aktuell mehr als 1200 Fans. David Rose schätzt, dass in der Havelstadt bis zu 30 Fahrer Simson-Maschinen besitzen, in Hohenferchesar vermutet er mehr als 10 Eigentümer.

Tipp für Anfänger

Doch was ist, wenn sich Anfänger dieser Leidenschaft widmen und Teile für ihre Maschinen suchen? Hier betont der 31-Jährige, wie wichtig Geduld und Recherche sind.

So sieht der Rahmen der Simson vor dem Umbau aus. Quelle: privat

„Es gibt noch viele Teile für Neulinge, doch im Zweifelsfall sollten sie immer einen Experten befragen, denn bei den Preisen liegen zwischen Originalteilen aus der DDR-Zeit und Nachbauten noch Welten“, sagt der Motorsportfan.

Durch das Hobby haben David Rose und seine Freunde keine Langeweile. „Seit wir 16 Jahre alt sind, fahren wir hier Moped, jeder hat eine Simson. Diese Leidenschaft bereichert das Leben, jeder hat Lust, etwas Neues zu bauen. Wir tauschen uns aus, halten zusammen und suchen gemeinsam nach Lösungen“, sagt der 31-Jährige. Im Laufe der Jahre hat er mehrere tausend Euro in sein Hobby investiert und an 15 Mopeds geschraubt.

Kleinkraftrad mit Erfolg

Die Simson S51 wurde zwischen 1980 und 1991 im volkseigenen Betrieb (VEB) Fahrzeug-und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann“ hergestellt. Diese Baureihe ist mit über 1,6 Millionen produzierten Fahrzeugen das meistgebaute Kleinkraftrad Deutschlands.

Einzelne Exemplare erreichen laut David Rose Preise von bis zu 3000 Euro. Er spart weiter, Rückschläge halten den Mann, den Motorsportfreunde nur „Rosi“ nennen, nicht auf. „Zuerst lacht jeder über mein Hobby und denkt, dass Geschwindigkeit und Simson nicht zusammenpassen. Ich zeige ihnen aber gern, dass es funktioniert und will immer schneller werden“, sagt er.

Hoffnung auf neue Duelle

David Rose achtet darauf, seine sozialen Kontakte in Zeiten der Pandemie zu reduzieren, hofft aber, dass er seine Maschine in diesem Jahr noch einmal auf der Teststrecke fahren darf. „Uns fehlen die Veranstaltungen. Ich wünsche mir, dass uns diese Leidenschaft noch über Jahrzehnte hinweg begleitet“, sagt der Hobby-Rennfahrer.

Er ist glücklich und kennt fast jedes Detail seiner Maschine. „Ich möchte einfach nur mit meinem Rennmoped immer schneller werden, bis es die Physik nicht mehr hergibt. Weil ich mein Wissen weitergeben will, wäre langfristig auch ein Youtube-Kanal denkbar“, sagt er und schraubt an seiner Simson.

Info: Wer Fragen zur Simson S51 hat, schreibt per Facebook an „Hohenferchesar Racing“.

Von André Großmann