Im Überblick: Alle Oberschulen in Brandenburg an der Havel und Umland

Brandenburg/H

Wohin nach der Grundschule? Diese Frage beschäftigt allein in der Stadt Brandenburg die Familien von 468 Jungen und Mädchen, die am 29. Januar ihr Grundschulgutachten erhalten mit den Empfehlungen für ihre weiteren Schullaufbahnen. Die MAZ stellt heute die Oberschulen in der Stadt Brandenburg und im Umland vor. Diese Schulform ist so beliebt, dass eine weitere städtische Oberschule in der Caasmannstraße im Gründungsprozess ist und im neuen Schuljahr erstmals an den Start geht. Die Oberschulen enden mit Klasse 10. Von dort ist der Wechsel bei besonders guten Leistungen an die gymnasiale Oberstufe möglich. In Brandenburg wechseln diese Schüler meist auf das Oberstufenzentrum Flakowski.

Oberschule Nord

Schulleiterin der Oberschule Brandenburg Nord ist Claudia Wernicke. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit 460 Jugendlichen ist die Oberschule Nord in der Brielower Straße in Brandenburg die größte der Region. Die 18 Klassen verteilen sich vier- bis fünfzügig auf die Jahrgangsstufen. Zum Team gehören 45 Lehrer und drei Referendare. Unterstützt werden Kollegium und Schülerschaft von einer Schulsozialarbeiterin und zwölf Schulbegleitern. Schulleiterin ist Claudia Wernicke.

Neben Englisch gibt es als Wahlpflichtfach ab Klasse 7 Französisch oder Russisch. Spanisch kann als Arbeitsgruppe gewählt werden. Als Hauptziel der Oberschule Nord bezeichnet die Schulleiterin eine solide fachliche Ausbildung, praxisnah, berufs- und leistungsorientiert. Wöchentlich gibt es daher eine zusätzliche Stunde Deutsch und Mathematik in den Jahrgängen neun und zehn. Selbstständiges Lernen, es gibt drei Medienräume und Medieninseln in den Fachräumen. Die Schule verfügt über 90 IPads. Die Oberschule Nord ist im offenen Ganztag organisiert und sportlichem Profil. So kann als Wahlpflichtfach auch das Fach Sportspiele angewählt werden oder Sprachen, Naturwissenschaften oder Wirtschaft-Arbeit-Technik.

Zwei Drittel der Absolventen gehen in eine Ausbildung, die übrigen wechseln für ein Fachabitur oder Abitur an das Oberstufenzentrum Flakowski. Während des Lockdowns arbeiten Lehrer und Schüler über die Schulcloud, Videokonferenzen, Lehrer sind für Fragen per Mail erreichbar als Ansprechpartner. Der Präsenzunterricht der Abschlussklassen ist in kleinen Gruppen organisiert. Weitere Informationen auf der Schulhomepage www.oberschule-nord.de.

Die meisten Schüler kommen aus der Innenstadt und Brandenburg-Nord. Kontakt über 03381/302234 und sekretariat@nord.schule-brandenburg.de.

Otto-Tschirch-Oberschule

Andrea Wissinger ist Schulleiterin der Hohenstückener Otto-Tschirch-Oberschule. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Otto-Tschirch-Oberschule in der Max-Herm-Straße in Hohenstücken ist jeden Tag Anlaufpunkt für 320 Schüler. Schulleiterin ist Andrea Wissinger. 32 Lehrer, zwei Sonderpädagogen und eine Schulsozialarbeiterin begleiten die Jugendlichen in Unterricht und Schulalltag. Es gibt jeweils drei beziehungsweise vier Parallelklassen in der Oberschule mit gebundenem Ganztag.

Schwerpunkt der Schule ist soziales Lernen und Berufsorientierung. Dazu gibt es Kooperationsvereinbarungen mit sozialen Einrichtungen und Betrieben. Ab der 7. Klassen können Russisch oder Französisch als zweite Fremdsprache neben Englisch hinzugewählt werden. Ab der 9. Klasse gibt es den Wahlpflichtbereich II mit Russisch als möglicher zweiter Fremdsprache. Streitschlichter lösen Konflikte der Schüler. Es gibt nahe Kopenhagen eine dänische Partnerschule. 80 Prozent der Schüler wählen nach der 10. Klasse eine Ausbildung.

Während der Corona-Pandemie lernen die siebten bis neunten Klassen im Distanzunterricht über die Schulcloud, geplant ist zudem Arbeiten mit einer Lernplattform. Im Aufbau befindet sich die neue Schulhomepage www.otto-tschirch-oberschule.de. Auf Youtube gibt es einen Trailer für interessierte Schüler und ein Informationsvideo für Eltern.

Kontakt unter 03381/702289 und per Mail unter sekretariat@otto-tschirch-os.schule-brandenburg.de.

Nicolaioberschule

Berit Rosenberg wird die neue Schulleiterin in der Nicolaischule in der Neuendorfer Straße. Quelle: Rüdiger Böhme

An der Nicolaischule in der Vereinsstraße 11 lernen zurzeit 350 Schüler. Schulleiterin ist Marina Eckhardt, ihre Nachfolgerin wird in wenigen Tagen Berit Rosenberg. Die Schule ist drei- bis vierzügig, zum neuen Schuljahr sollen drei siebte Klassen an den Start gehen. Die Aufnahme erfolgt nach Angaben der Schulleiterin ausschließlich nach Wohnortnähe.

An der Nicolaischule arbeiten 34 Lehrer, davon sind drei Sonderpädagogen. Ihnen zur Seite stehen ein Schulsozialarbeiter, ein pädagogischer Unterrichtshelfer und eine Schulkrankenschwester.

Jede Oberschule bietet ein Wahlpflichtfach an, das ein Hauptfach ist und bis zur 10. Klasse belegt werden muss. Schon bei der Anmeldung muss sich der Schüler festlegen. An der Nicolaioberschule gibt es folgendes Angebot dazu: Wirtschaft-Arbeit-Technik mit Hauswirtschaft, Holzbearbeitung und Informatik oder Naturwissenschaften oder Theater oder Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache.

Die Nicolaischule ist eine Ganztagsschule in ungebundener Form, zertifizierte Schule für hervorragende Berufs- und Studienorientierung. Jeder Schüler soll bei Praktika möglichst sechs bis sieben unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen. Förderung bei Rechenschwäche, ADS, ADHS, Lese- und Rechtschreibschwäche.

Die meisten Schüler gehen nach Abschluss in eine duale Ausbildung, einige wechseln aber auch in OSZ oder an eine Gesamtschule.

Während des Lockdowns erhalten die Siebt- bis Neuntklässler Unterricht über die CitySchulApp. Die Abschlussklassen sind im Präsenzunterricht wie landesweit auch.

Informationen gibt es auf der Schulhomepage www.nicolaischule-brandenburg.de. Weil wegen Corona der Tag der offenen Tür ausfällt, bietet die Nicolaischule einen virtuellen Rundgang auf Youtube an.

Kontakt über 03381/522286 oder sekretariat@nicolai.schule-brandenburg.de.

Berufsorientierte Oberschule Kirchmöser

Jörg-Peter Gruhn, Direktor BOS Kirchmöser. Quelle: JACQUELINE STEINER

Mit 214 Schülern gehört die Berufsorientierte Oberschule Kirchmöser ( BOS) zu den kleineren Einrichtungen dieser Schulform in Brandenburg. Sie ist bis auf die heutigen 7. Klassen, die dreizügig sind, zweizügig. Die meisten Jugendlichen kommen aus der Stadt Brandenburg, Kirchmöser, Plaue, Wusterwitz und umliegenden Dörfern. Unterrichtet werden die Schüler von 21 Lehrern, es gibt auch einen Schulsozialarbeiter mit einer 50-Prozent-Stelle. Schulleiter ist Jörg-Peter Gruhn.

Englisch ist die erste Fremdsprache, es gibt eine Arbeitsgruppe Spanisch und ab Klasse neun Spanisch als Wahlpflichtfach. Wichtig ist der Schule die Berufsorientierung. Dazu gibt es in der siebten bis achten Klasse jeweils einen Tag die Woche und in Klasse neun zwei Wochentage das gesamte Schuljahr. Nach dem Abschluss wechseln zehn Prozent der Absolventen an die gymnasiale Oberstufe am Oberstufenzentrum, sechs bis sieben Schüler nehmen von ihnen jährlich ein Studium auf.

Im Distanzunterricht arbeitet die BOS mit der HPI-Schulcloud. Schüler, die keine technische Ausstattung oder Internet haben, können an der Schule arbeiten oder erhalten ein Leihgerät. „Dies wird vielfach genutzt“, so Schulleiter Gruhn.

Kontakt unter 03381/800229 oder bos-schulleitung@web.de. Weitere Infos unter www.bos-kirchmoeser.de.

Neue Oberschule in der Caasmannstraße

In diesen Trakt des OSZ Alfred Flakowski wird die "Neue Oberschule in der Caasmannstraße" einziehen. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach den Sommerferien eröffnet die fünfte städtische Oberschule. Sie liegt in der Caasmannstraße im Gebäude des Oberstufenzentrums Flakowski. Die Schule ist zweizügig geplant mit jeweils 25 Schülern pro Klasse. Schulleiterin ist Kathrin Kazmierczak.

Weil die Schule aufwächst, arbeiten zunächst nur vier Lehrer dort. Schulleiterin Kazmierczak macht sich auch für eine Sozialarbeiterstelle stark. Englisch kann als A- oder B-Kurs belegt werden , als zweite Fremdsprache können auf Wunsch Spanisch oder Französisch hinzugewählt werden.

Einzugsbereich sind Quenz, Wilhelmsdorfer Vorstadt und die Ortsteile Gollwitz, Wust, Schmerzke und Göttin.

Das Profil der neuen Oberschule soll naturwissenschaftlich ausgerichtet sein. Letztendlich aber entscheide darüber wie über den neuen Namen die Schulgemeinschaft, sagt Kathrin Kazmierczak. Die Schule wurde am 21. Dezember vom brandenburgischen Bildungsministerium genehmigt. Daher gibt es als Kontakt zunächst nur die Mailadresse kathrin.kazmierczak@lk.brandenburg.de. Ab dem 1. März ist eine Telefonnummer geschaltet.

Thomas-Müntzer-Schulzentrum in Ziesar

Schulleiterin Katharina Vogt vom Thomas-Müntzer-Schulzentrum in Ziesar. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Oberschule in Ziesar mit 400 Schülern, 37 Pädagogen und einer Schulsozialarbeiterin gehört mit der Grundschule zum Thomas-Müntzer-Schulzentrum. Schulleiterin ist Katharina Vogt. Die Schule im ländlichen Raum hat einen weiten Einzugsbereich: Dreiviertel der Jugendlichen hat einen täglichen Weg von bis zu 50 Minuten, nicht wenige kommen aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt.

Wichtig sind der Schule Berufsorientierung, individuelle Förderung im Unterricht und im Ganztagsbetrieb. Moderner und zeitgemäßer Unterricht gehört ebenfalls zum Konzept. Lehrer absolvieren regelmäßig Fortbildungen. Im Distanzunterricht arbeitet die Einrichtung mit der Schulcloud. Weitere Informationen bietet die Schule auf ihrer Homepage unter www.tmg-ziesar.de.

Kontakt unter 033830/245 oder oberschule@tmg-ziesar.de.

Marion von Imhoff