Mittelmark

Die märkische Landschaft leuchtet rot, gelb und blau in diesen Sommerwochen. Klatschmohn und Kornblumen blühen zahlreich entlang der Getreidefelder und wie es scheint auch hier und dort über große Flächen. Schier unzählige Blüten recken sich gen Himmel und es sind mehr denn je. „Die Zahl der Blühstreifen ist im Vergleich zu 2016 um 500 Prozent gewachsen“, sagt Silvia Wernitz, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes. „Es ist schon ein enormer Schritt.“

Zur Galerie Das Land fördert Agrarbetriebe, wenn diese mindestens zehn Meter breite Blühstreifen anlegen. Das verändert die Landschaft und macht sie bunt.

Grund für die große Flächenzunahme an Blühstreifen ist der Umstand, dass das Land Brandenburg seit vorigem Jahr dafür Fördermittel an die Landwirte vergibt. Geld, das Blüten treibt.

700 Euro je Hektar

Silvia Wernitz zufolge gibt es 700 Euro je Hektar Blühstreifen vom Land. Die gleiche Förderung erhalten Bauern, die einen Ackerrandstreifen schaffen. Auf diesem wächst das Getreide in einem doppelt so großen Reihenabstand und wird nicht mit Dünger und Pflanzenschutzmitteln besprüht. Davon hat die AG Fiener Agrar Rogäsen e. G. mehrere Streifen angelegt. Dort wächst, was sich von selbst aussät. „Bei uns blüht es noch nicht so doll“, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Mathias Busse. Aber auch auf diesen Streifen recken sich Blüten in die Höhe. „Wir wollten nicht extra Saatgut kaufen, das war zudem knapp“, so Busse.

Das bestätigt Stefan Zeller von Saaten-Zeller, einer bayerischen Firma mit Standort auch in Phöben bei Werder. Dort besteht eine 85 Hektar große Betriebsfläche. Zeller verkauft die Brandenburg-Mischung für karge Böden. Saatgut sei nicht immer verfügbar aus mehreren Gründen. Mehrere Bundesländer hätten eine Förderung auf den Weg gebracht für Blühstreifen und -flächen. Privatleute würden zudem durch das Thema Insektensterben immer häufiger in ihren Gärten Wildblumen aussäen. „Es kommt deswegen immer wieder zu Engpässen.“

Teures Vergnügen

Auch Silvia Wernitz sagt: „In der Tat ist derzeit kaum Saatgut verfügbar.“ 250 bis 450 Euro pro Hektar, je nachdem, ob ein- oder mehrjährige Wildblumen ausgesät werden, muss ein Landwirt anlegen für die Blühstreifen. Unterm Strich rechnet es sich dennoch.

Die Vorgaben des Landes: Die Streifen müssen zwischen zehn Meter und 50 Meter breit sein und 17 Wild- und Kulturarten in der Saatgutmischung enthalten sein. Dazu zählen Klatschmohn Kornblume, Weiße Lichtnelke, Wilde Malve, Wilde Möhre und Spitzwegerich. Auch Kräuter und Arten wie Dill, Borretsch, Ringelblume, Koriander, Fenchel und Sonnenblume wachsen in den Streifen. „Klar tut das der Umwelt gut“, sagt Mathias Busse.

Ein Acker voll Bienenweide

Auch die Fiener Agrargenossenschaft Ziesar setzt vermehrt auf Blumen. Dort gibt es zum ersten Mal Ackerrandstreifen auf 100 der insgesamt 2200 Hektar Land. Wie sich diese entwickeln, „dazu können wir noch nicht so viel sagen, weil es das erste Jahr ist“, sagt Vorstandsvorsitzender Elard von Gottberg. Auf einer Fläche von 1,5 Hektar hat der Betrieb zudem Bienenweide aussäen lassen, eine besonders bei Bienenvölkern beliebte Blühpflanze.

Elard von Gottberg vermeidet das Wort „Unkraut“. Er spricht von „Beikraut“, das häufig in der Nähe von Getreide wachse. Der Aufwand für die Ackerrandstreifen aber sei hoch, gibt er zu bedenken.

Kein Problem für die Ernte

Doch was passiert, wenn in der Ernte eine Mohnblume in das Getreide gerät. Silvia Wernitz winkt ab. Kein Problem sei das: „Dafür gibt es ja die Getreidereinigung. Die Ernte ist ja nie ganz ohne Fremdsamen.“ Deswegen werde die Ernte gesiebt.

Kornelia Hurttig vom Kreisbauernverband appelliert indes an die Bevölkerung, Blühstreifen nicht zum Pflücken von Blumensträußen zu überrennen. Tatsächlich halten immer wieder in diesen Tagen Autofahrer an Klatschmohnfeldern an, man sieht Familien und einzelne versonnen Blume um Blume pflücken. Kornelia Hurttig kann das verstehen, aber es gelte: Blühstreifen sind für Insekten da, nicht für die Vase im Wohnzimmer.

Von Marion von Imhoff