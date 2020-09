Bad Belzig

Wenn der Sitz des Busfahrers hektisch vibriert sind Radfahrer oder Fußgänger rechts neben dem großen Fahrzeug in akuter Gefahr. Zuvor schon weisen Pieptöne und Lichtsignale auf diese brenzlige Situation hin. Die Abbiegeassistenten können Leben retten.

Der Verkehrsbetrieb Regiobus Potsdam Mittelmark ist in Brandenburg Vorreiter beim Einsatz von Abbiegesystemen. Das lobte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) beim Besuch am Firmensitz in Bad Belzig.

Der Verkehrsbetrieb Regiobus Potsdam Mittelmark ist im Land Brandenburg Vorreiter beim Einsatz dieser Systeme auf Basis von Radar- oder Kameratechnik. Das hat Guido Beermann ( CDU), Minister für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg, am Donnerstagnachmittag bei einem Besuch am Firmensitz in Bad Belzig gelobt. „ Regiobus geht mit gutem Beispiel voran, um die Verkehrssicherheit im Land zu erhöhen.“

Weitere Förderung dringend nötig

„Jedoch sind längst noch nicht alle unsere Fahrzeuge mit den Systemen ausgerüstet“, erklärt Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig gegenüber der MAZ. Von gut 160 Bussen haben 67 einen Abbiegeassistenten. „Daher würden wir uns wünschen, dass ein Förderprogramm des Bundes fortgeführt wird, das uns die Anschaffung und Nachrüstung finanziell erleichtert“.

Der Verkehrsbetrieb Regiobus setzt immer mehr Abbiegeassistenten ein. Das hat Verkehrsminister Guido Beermann am Firmensitz in Bad Belzig gelobt bei Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig (re.) Quelle: Thomas Wachs

Als Sicherheitspartner der Aktion des Bundesverkehrsministeriums hat Regiobus im Jahr 2019 sieben und in diesem Jahr zehn Busse ausgerüstet mit Hilfe einer Förderung. Sie deckt 50 Prozent der Kosten von rund 3000 Euro pro Wagen. „50 Busse haben wir auf eigene Kosten nachgerüstet“, erklärt Hennig. Seit dem vorigen Jahr lässt Regiobus alle Neufahrzeuge mit Abbiegeassistenten als Sonderausstattung liefern. Pflicht werden sie bundesweit ab Januar 2022.

Brenzlige Situation im Stadtverkehr

„Vor allem in Ballungsgebieten und größeren Städten wie Berlin und Potsdam, wo wir ja auch unterwegs sind, gibt es oft brenzlige Situationen wenn Radfahrer an Kreuzungen oder Haltestellen plötzlich rechts vom Bus auftauchen“, sagt Hans-Jürgen Hennig, „Wenn wir auch nur einen Unfall so vermeiden können, haben sich die Investitionen gelohnt. Bisher gab es bei Regiobus zum Glück noch keine Abbiegeunfälle, die ja oft schwer oder gar tödlich verlaufen“, sagt der Chef.

Christian Wassermann, der Fuhrparkleiter, lobt die Erleichterung für die Fahrerinnen und Fahrer. „Man fühlt sich sicherer“, sagt er aus eigener Erfahrung auf Wochenendtouren am Buslenkrad. „Aber man sollte sich nicht zu sehr allein darauf verlassen. Der Überblick des Fahrers bleibt immer gefragt.“

Von Thomas Wachs