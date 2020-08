In Potsdam-Mittelmark soll Deutschlands größte Tiny-House-Siedlung entstehen

Wildenbruch/Kloster Lehnin

In der Region soll die größte Tiny-House-Siedlung Deutschlands entstehen. Entwickeln will sie der Wildenbrucher Unternehmer Heiko Neupert, der auf einem Areal bei Kloster Lehnin 50 bis 100 dieser kleinen, mobilen Häuser plant, die deutlich geringere Kosten verursachen als Einfamilienhäuser. In den Mini-Häusern auf Rädern, die in den USA ihren Ursprung haben und dort auch als Ausdruck einer Gegenbewegung zu „Bigger is better“ gelten, ist alles eingebaut, was zum Wohnen benötigt wird – nur auf kleinerem Raum.

Die Häuser will er in seiner Firma in Treuenbrietzen bauen

Die Häuser will der Wildenbrucher in seiner Firma, die in Treuenbrietzen ihren Sitz hat, selbst bauen. Auf dem bereits erschlossenen Gelände bei Kloster Lehnin sollen die Hausbewohner einen sicheren, genehmigten Dauerstellplatz finden. „Die wenigsten wollen in einem Tiny House nur Urlaub machen. Viele wollen darin wohnen und ihre Mietwohnungen aufgeben, fragen sich aber: Wo stelle ich das Haus hin?“ Die Tiny-House-Siedlung ist seine Antwort darauf. Das Gelände dafür will der 54-Jährige erwerben. „Der Vorvertrag ist am Dienstag unterschrieben worden, es ist alles besprochen“, sagt er. Über den genauen Standort will er aber erst reden, wenn auch der Notarvertrag unter Dach und Fach ist.

Die Vermarktung der Tiny-House-Siedlung soll im September beginnen

Die Vermarktung für die Tiny-House-Siedlung soll im September beginnen. Neupert geht davon aus, dass noch dieses Jahr die ersten Interessenten einen Dauerstellplatz pachten und ein Tiny-House erwerben können.

Die kleinen Häuser soll es je nach Nachfrage in fünf bis zehn verschiedenen Varianten und unterschiedlichen Größen geben. Neupert spricht von 22 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche, die zur Wahl stehen werden. „Die Kunst ist, alles auf engem Raum einzubauen, was man zum Wohnen braucht, und zwar so, dass man sich im Haus wohl fühlt und keine Platzangst bekommt“, sagt er.

Die Mini-Häuser sind ab 39 000 Euro zu bekommen

Die Mini-Häuser kosten zwischen 39 000 und 100 000 Euro. „Es ist ein Haus im Grünen mit Wasserzugang für den Normalsterblichen“, so Neupert, der in seiner Firma auch besonderen Sandstein herstellt, für den er 2004 bei der Internationalen Erfindermesse in Genf den großen Erfinderpreis und 2016 den „Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk“ erhalten hat.

Für seine Sandstein-Erfindung hat er 2013 das Patent erhalten

Der gebürtige Babelsberger, der seit 1997 in Wildenbruch lebt, hat ein Verfahren gefunden, Sandstein in einer Stärke von ein bis vier Millimetern abzubauen und auf ein Trägermaterial zu binden. Diese schmalen Sandsteinplatten können Handwerker problemlos auf Böden, an Wänden, in Bad und Dusche verlegen oder Hausfassaden damit verkleiden. Im Jahr 2000 hat er seine Erfindung zum Patent angemeldet. 13 Jahre später ist es erteilt worden.

Ein Tiny House, das der Wildenbrucher 2019 gebaut hat. Im Haus ist alles drin: Couch, mehrere Schlafplätze, Küche, Bad mit Dusche und Toilette. Quelle: Privat

Genannt hat er seinen elastischen Sandstein Ytterstone, was so viel heißt wie: der besondere Stein. Ihn will der Bauingenieur auch für die kleinen, mobilen Häuser verwenden. „Ein Tiny-House besteht aus Holz und bekommt bei mir eine Sandstein-Fassade, die pflegeleicht ist, viel länger hält und schön aussieht“, so Neupert.

Blick ins Tiny House: Eine Treppe führt hoch ins Dachgeschoss. Quelle: Privat

Sein Faible für die Häuschen begann mit einer Idee: Statt für viel Geld Messestände auf- und abzubauen, um seine Sandstein-Angebot präsentieren zu können, wollte er gleich mit einem Tiny-House als „rollende Ausstellung“ zu den Kunden fahren. Mit dem Tiny-House-Angebot auf dem deutschen Markt war er nicht zufrieden und so baute er 2019 sein erstes Tiny-House selbst. „Bevor ich etwas verkaufe, muss ich es testen“, sagt er. So nutzte der 54-Jährige sein Tiny-House, das über eine Photovoltaikanlage den benötigten Strom selbst erzeugt, als Büro, Wohnhaus und für den Urlaub. „Ich bin damit durch die Gegend gefahren. Man sollte schon Lkw-Erfahrung haben, bevor man damit auf Tour geht“, sagt er.

Heiko Neupert: „Die Kunst ist, auf engem Raum einzubauen, was man zum Wohnen braucht, und zwar so, dass man sich im Haus wohl fühlt. Quelle: Privat

Neupert war vorher kurz bei einem Tiny-House-Produzenten in Rheinau in Baden-Württemberg in die Lehre gegangen. „Es ging dabei vor allem um die Frage, wie man ein Tiny-House so baut, dass man einen Tüv bekommt und es mit dem Auto durch die Gegend fahren kann“, erzählt er. Es darf nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen, nicht höher als vier Meter und nicht breiter als 2,55 Meter sein, damit es von einem Auto, das die entsprechende Zulassung hat, gezogen werden darf. „Dann darf man mit dem Gespann auch Tempo 80 fahren“, sagt Neupert. Er will aber auch größere Häuser bauen, wenn Kunden es wünschen. Auch ein Tiny-House mit 120 Quadratmetern Wohnfläche wird auf Rädern stehen, damit man es auf dem Stellplatz manövrieren kann.

„Der Bedarf ist groß“

Für seine Häuser hat Neupert schon „Käufer, die darauf warten, dass es los geht und ich ihnen einen Stellplatz anbieten kann“. Nebenher sucht der Unternehmer in Kloster Lehnin und Umgebung Hallenflächen, „um parallel zur Produktion in Treuenbrietzen mehr Häuser bauen zu können und kürzere Wege zu haben“. Acht bis zwölf Wochen dauere der Bau eines Tiny-Houses. Deshalb sollen sie an zwei Standorten hergestellt werden „Der Bedarf ist groß“, sagt Neupert.

Von Jens Steglich