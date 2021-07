Internationales Camp: Jugendliche entdecken das Lehniner Institut für Kunst

Kloster Lehnin

Jugendliche aus Spanien, Italien und der Ukraine sind auch in Corona-Zeiten zum Lehniner Institut für Kunst (LIK) gereist. Sie färben T-Shirts, erschaffen aus Fliesen Skulpturen und besichtigen das Kloster.

Neue Kulturen

Für Federica Parigi aus Italien ist die Reise eine neue Erfahrung. „Dieses Workcamp ist etwas anderes als ein Trip mit der Familie. Hier kann ich kreativ sein, erfahre, wie Menschen in anderen Ländern leben und tausche mich direkt mit ihnen aus. In der Kunst geht es schließlich nicht nur um das Ergebnis, sondern um den Prozess, die Entstehung“, sagt die 18-Jährige.

Francesco Stefanutti genießt die Zeit in Lehnin. Quelle: Lehniner Institut für Kunst/Eva Dietrich

Alle Jugendlichen sind auf Corona getestet. Francesco Stefanutti hat sich für das Workcamp entschieden, um seine Komfortzone in der Heimat zu verlassen. „Ich wollte Erfahrungen in einem neuen Land sammeln und war noch nie vorher hier“, sagt der 19-Jährige.

Er engagiert sich zum ersten Mal in einem Kunstprojekt und spielt im Atelier des LIK Klavier. Die Spanierin Cristina Molina lobt, dass sich Kunst und Natur am Klostersee vereinen. Sie besucht jede Woche einen Malkurs und restauriert Möbel.

Neben der kreativen Arbeit arbeiten die Teenager auch handwerklich. So haben sie vier Tonnen Kies mit Schubkarren verteilt und den Platz vor dem Ufercafé mit dem Material aufgefüllt. Alle Jugendlichen vereint der Wunsch, etwas Neues zu sehen.

Lob für den ÖPNV

Deutschland und die Region um Kloster Lehnin erstaunt sie jeden Tags aufs Neue, weil die öffentlichen Verkehrsmittel pünktlich sind, sie ohne Führerschein mit dem Boot fahren dürfen und das Essen so anders ist. Besonders der Lehniner Döner schmeckt ihnen.

Unterschiedliche Pläne

Die Zukunftspläne der Ehrenamtler sind unterschiedlich. Während Federica noch herausfinden muss, was sie später machen will, möchte Francesco Luft- und Raumfahrttechniker werden. Cristina will in Peru arbeiten und Menschen helfen.

Eines ist aber klar: Sie wollen nach Lehnin zurückkehren. „Einige wollen an Kunstworkshops teilnehmen, dabei helfen, etwas Neues aufzubauen und andere einfach nur, um Freunde wiederzusehen“, sagt FSJlerin Eva Dietrich. Die Teenager sind noch bis Sonntag in Lehnin, am letzten Tag kochen sie gemeinsam ein Abschiedsessen, bei dem jeder seine Zutaten mitbringt.

Von André Großmann