Mittelmark

Christian Schroeder fürchtet um sein Leben. Er und seine Mitautoren werden seit Wochen bedroht. Sie betreiben die Internetseite preis-king.com mit Sitz im Hohen Fläming. Neben echten Schnäppchen decken die Initiatoren seit drei Jahren auch Betrüger auf, die Kunden mit spottbilligen Angeboten locken, die Waren aber nie liefern werden.

Drohungen per Mail und Post

„Wenn du das nächste Mal mit deinem Hund Gassi gehst, könnte es das letzte Mal gewesen sein“, lautet eine der Nachrichten, die ein Autor der Seite nach eigenen Angaben erhalten haben will. Seit Anfang Mai kämen mehrmals in der Woche unterschiedliche Nachrichten per Mail oder per Post – immer mit einer drohenden und einschüchternden Botschaft.

Neben echten Schnäppchen deckt die Seite preis-king.com auch Betrüger auf, die Kunden mit spottbilligen Angeboten locken. Quelle: Screenshot

Im Darknet ist sogar ein Kopfgeld gegen die Inhaber der Internetseite ausgesetzt. Ein Foto davon liegt der MAZ vor. In einem Aufruf sucht ein Unbekannter, er nennt sich „barongas“, nach Schlägern. Er bietet 10.000 Euro, weitere 8000 Euro, „wenn ihr sie dazu bringt, dass sie nie wieder Fakeshops listen. In einem sanften Ton, nix Begräbnis.“

Anzeige bei der Polizei

Die Reichweite von preis-king.com ist laut Christian Schroeder in den letzten Wochen und Monaten rasant gewachsen. „Bei Google sind wir jetzt oft ganz oben gelistet“, sagt der Hauptverantwortliche der Internetseite. Das gefalle wohl nicht jedem und sei der Hauptgrund, weshalb seit kurzem so viele Drohungen gegen die Autoren der Seite eingehen.

Christian Schroeder hat sofort gehandelt. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. „Seitdem stehen wir im ständigen Kontakt und haben schon viele Gespräche geführt“, so Schroeder. Seine eigenen Recherchen hätten ergeben, dass die meisten Betrüger, von denen wohl auch die drohenden Nachrichten stammen, im Ausland ihren Sitz haben. An sie heranzukommen sei nicht leicht.

So laufen die Ermittlungen ab

Solch einen Fall gibt es in Brandenburg kein zweites Mal, wie Joachim Lemmel vom Polizeipräsidium Potsdam auf MAZ-Nachfrage mitteilt. Zum konkreten Fall könne er sich nicht äußern, gibt jedoch einen exklusiven Einblick, wie das Landeskriminalamt bei derartigen Vorfällen vorgeht und was man als Betroffener beachten sollte.

„In den Warenkorb“-Button in einem Fake Shop. Quelle: imago/Christian Ohde

Die Polizei würde demnach jeden Fall einzeln betrachten, ein Ermittlungsverfahren einleiten und die Situation anhand der gewonnenen Erkenntnisse beurteilen. Dabei stünden folgende Fragen im Raum: Ist mit weiteren Handlungen zu rechnen? Welcher Art können diese sein? Welche Gefahren drohen? Wie kann man sie abwehren?

Sich nicht in Gefahr bringen

Zu jedem Fall würde auch ein sogenanntes Sicherheitsgespräch mit dem Betroffenen durchgeführt. „Ein Anrecht auf Personenschutz gibt es aber nicht“, so Joachim Lemmel. Das sei ein äußerst seltenes und nur bei einer akuten konkreten Gefährdung angewandtes Mittel, um Gefahren für Leib und Leben einer Person abzuwenden.

Betroffene sollten sich im Falle einer Bedrohung nicht selbst in Gefahr begeben. Sie sollten alle Informationen, wie den E-Mail-Verlauf und auch weitere Informationen, die Hinweise auf den Absender geben können, sichern und Strafanzeige bei der Polizei erstatten. Weitere Hinweise und Informationen gibt es unter www.polizei.brandenburg.de oder www.polizei-beratung.de.

Adresse nicht mehr zu sehen

Mittlerweile hat Christian Schroeder das Impressum seiner Internetseite dahingehend geändert, dass nicht mehr seine eigene private Adresse zu finden ist, er aber trotzdem über diese Anschrift Post empfangen kann. „Möglich macht das ein virtueller Arbeitsplatz“, sagt er. „Die haben aber ganz bestimmt vorher ein Foto von meiner Adresse gemacht.“

„In den Warenkorb“-Button in einem Fake Shop. Quelle: Fotolia

Aufgeben wollen Christian Schroeder und sein Team nicht. Sie machen weiter und haben auch für diesen Monat etliche Fake-Shops aufgelistet, die entweder gar keine oder mangelhafte Ware für angeblich wenig Geld verschicken. „Viele Kunden fallen darauf rein. Wir wollen sie schützen und auf die echten Schnäppchen aufmerksam machen.“

Angriff auf die Internetseite

Christian Schroeder hofft, dass der Spuck bald ein Ende hat. Kürzlich ging sogar die ganze Internetseite offline. Sie war mit mehr als Millionen Aufrufen überlastet. „Wir wurden angegriffen. Das war digital so erzeugt“, sagt er. Für vier Stunden ging auf der Website gar nichts mehr. Wer dahinter steckt bleibt weiter unklar. Die Polizei ermittelt. Bislang ohne konkrete Ergebnisse.

Von Marcus J. Pfeiffer