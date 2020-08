Invasion der Räuber: Kommt die "Schwanzprämie" für erlegte Waschbären?

Mittelmark

Sie sehen zum Knuddeln aus, und gelten als Sympathieträger für die Tierwelt. Doch in freier Natur geht es brutal zu. Waschbären lassen kein Ei liegen, plündern Gelege von Wiesen- und Bodenbrüter, dezimieren Niederwildarten wie Hase, Fasan und Rebhuhn. Allerdings gelten sie als die besten Freunde der Berufsfischer. Denn Waschbären verschonen auch die Nester der Kormorane nicht. Geht es nach dem Landkreis Potsdam-Mittelmark soll es der invasiven Art in Zukunft verstärkt an den Kragen gehen.

Aktuell losgetreten hat die Debatte der Kreistagsabgeordnete Joachim Lindicke ( SPD) in dieser Woche auf der Sitzung des Umweltausschusses. Der ehemalige Obstbaulehrer aus Werder befürchtet mit den aus Nordamerika stammenden Waschbären noch ein ganz anderes Problem. „Wenn sich die Population weiter explosionsartig vermehrt, sehe ich den Weinanbau in Werder bedroht.“ Grund: Die Tiere fressen den Winzern die Trauben vor der Nase weg.

Schaden in der Natur

Lindicke warf vor den Abgeordneten die Frage auf, wie zwischen Havelland und Fläming in Zukunft mit den Waschbären umgegangen werden soll. „So kann es jedenfalls nicht weitergehen“, fordert Lindicke. Rückendeckung bekam der Werderaner von Jens Schreinicke ( CDU), der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbandes ist. Der Mutterkuhhalter hatte schon vor Jahren vor dem Vormarsch der Waschbären gewarnt. „Anstatt bei jeder Gelegenheit der Landwirtschaft die Schuld für den Artenrückgang zu geben, sollte endlich der von Waschbären in der Natur angerichtete Schaden ernst genommen werden“, forderte der aus Stücken stammende Abgeordnete.

Schreinicke brachte als erster Kreistagspolitiker eine „ Schwanzprämie“ für jeden erlegten Waschbären ins Spiel, um die Jägerschaft für erlegte Tiere zu belohnen. Allerdings ist der Abgeordnete nicht blauäugig. Erstens ist das Erlegen der eher nachtaktiven Waschbären nicht einfach. Und zweitens haben die Weidleute mit der Jagd auf Schwarzwild zur Eindämmung von Wildschäden auf Äckern und Rehwild zum Schutz der Wälder genug zu tun. Deshalb müsse über eine zusätzliche finanzielle Motivation nachgedacht werden, findet Schreinicke.

Ganzjährig bejagbar

Die Jäger in Potsdam-Mittelmark sind schon jetzt nicht untätig. Im Jagdjahr 2019/20 brachten sie 2618 Waschbären zur Strecke. Die Tendenz ist seit Jahren steigend. Zum Vergleich: Im Jagdjahr 2013/14 liefen den Weidleuten 569 Waschbären vor die Flinte. Wie Mink und Marderhund gehören Waschbären zu den sogenannten Neozoen, also eingewanderten und eingeschleppten Tieren. Diese Arten sind ganzjährig bejagbar – bis auf die Jungenaufzucht.

Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) ist skeptisch, ob eine Art Abschussprämie den gewünschten Erfolg bringt. Es liege ohnehin im Interesse der Jäger den Raubwilddruck in ihren Revieren zu minimieren, so Stein. Allerdings werde er den Vorstoß des Umweltausschusses in die Landesebene tragen, wofür auch die ehrenamtlichen Politiker über ihre Parteien sorgen müssten, so Stein. Problem: Auf Nahrungssuche zieht es Waschbären ganz ungeniert in die menschlichen Siedlungen und Kleingärten. Aus falsch verstandener Tierliebe werden ihnen sogar Futtermöglichkeiten gegeben. Weil dort keine Schusswaffen verwendet werden können, steigen die Anträge bei der Unteren Jagdbehörde auf die Jagd mit Fallen. Was die von Schreinicke vorgeschlagene „ Schwanzprämie“ betrifft, erging vom Umweltausschuss der Auftrag an die Kreisverwaltung sich Gedanken über eine entsprechende Vorlage zu machen.

