Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark verschärft seine Corona-Regeln wieder. Wie von Kreissprecherin Andrea Metzler zu erfahren war, wird es am Freitag eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage des Landkreises geben. Sie gilt dann ab Samstag, dem 27. März, sagte sie.

Strengeren Regeln gelten mindestens 14 Tage

Potsdam-Mittelmark reagiert damit auf anhaltend hohe Inzidenzwerte im Kreisgebiet. Am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 110,8 gestiegen (Vortag 103,4). Sie lag damit den dritten Tag in Folge über der kritischen Marke von 100. Die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg sieht in dem Fall vor, dass öffentliche Leben für mindestens 14 Tage wieder drastischer einzuschränken. In Potsdam-Mittelmark werden deshalb ab Samstag einige der Anfang März vorgenommenen Öffnungen wieder zurückgenommen.

Für mindestens zwei Wochen gilt zum Beispiel wieder die Regel, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet ist. Der Einzelhandel wird wieder geschlossen, Abholmöglichkeiten bleiben aber erlaubt. Offen bleiben Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Supermärkte und Bäckerläden.

Schließungsanordnung gilt nicht für Garten- und Baumärkte

Die Schließungsanordnung gilt außerdem nicht für Baumschulen, Floristikgeschäfte, Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkte. Auch Anbieter körpernaher Dienstleistungen wie Friseursalons dürfen unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln weiter öffnen. Andere Einzelhandelsgeschäfte müssen indes für den Publikumsverkehr genauso wieder schließen wie Gedenkstätten, Museen, Galerien, Ausstellungshäuser und öffentliche Bibliotheken.

Sport nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts

Sport ist auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts zulässig. Kindersport in Gruppen wird für mindestens zwei Wochen vollständig untersagt.

Von Jens Steglich