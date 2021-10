Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Lage im Landkreis wird dem Landes- und Bundestrend folgend wieder kritischer. Im Laufe dieser Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark verdoppelt: Lag sie am Montag noch bei 19,3, stieg der Wert bis Freitag auf 47,3. Täglich kamen bis zu 28 Neuinfektionen hinzu. Am Freitag waren es noch einmal 17, womit sich nach Landesangaben nun insgesamt 8619 Mittelmärker nachweislich mit dem Virus angesteckt haben.

Brück zählt derzeit die meisten „aktiven“ Fälle

Laut Zahlen der Kreisverwaltung gelten derzeit 131 Einwohner des Landkreises als nachweislich infiziert; 273 befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. Die meisten aktuell Infizierten zählen Brück (17), Kleinmachnow (16) und Werder (15). Für 57 Bewohner der Blütenstadt gilt derzeit Isolation. In Bad Belzig sind es 55. Corona-Hotspots zeichneten sich allerdings nicht ab, denn die gemeldeten Neuinfektionen verteilten sich in den vergangenen Tagen auf das gesamte Kreisgebiet.

3G-Regeln droht ab Dienstag

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über das Wochenende hinweg und auch am Montag über 35 bleibt, wird die Nachweispflicht in vielen Bereichen des Freizeit- und Gastronomiebereichs wieder greifen. Sie war wegen der neuen Umgangsverordnung des Landes erst am Donnerstag offiziell gefallen. Wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert am Freitag bestätigte, würde der Landkreis im beschriebenen Fall die Überschreitung der 35er-Inzidenz am Montag auf der Homepage bekannt geben. In Kinos, Theatern, Schwimmbädern oder in der Innengastronomie würde dann ab Dienstag wieder die 3G-Regel gelten.

Von Luise Fröhlich