Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis stehen die Zeichen wieder auf Lockerung. Fünf Tage infolge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark unter 100 geblieben (Freitag: 93,27). Damit fallen die Corona-Notbremse des Bundes und mit ihr einige verschärfte Regeln – und zwar ab dem übernächsten Tag. Was ist also ab Sonntag in Potsdam-Mittelmark wieder erlaubt?

Ausgangssperre und private Treffen

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr fällt weg – diese gilt im Landkreis seit gut anderthalb Wochen. Für private Treffen gelten lockerere Regeln: Aus zwei Haushalten dürfen wieder insgesamt fünf Personen zusammenkommen (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit).

Handel darf öffnen

Händler, die von der Schließung betroffen waren, können wieder öffnen unter der Voraussetzung, dass sie den Zutritt steuern und beschränken. Kunden müssen weiterhin medizinische Masken tragen und einen Termin vereinbaren. Baumarkt-Kunden können wieder ohne Termin und Test einkaufen.

Körpernahe Dienstleistungen

Auch körpernahe Dienstleistungen sind ebenfalls unter der Maßgabe der Zutrittssteuerung wieder erlaubt. Negative tagesaktuelle Tests müssten Kunden zum Beispiel nur dann vorweisen, wenn sie keinen Mundschutz tragen können, wie bei Rasuren. Ausnahmen sind medizinische Behandlungen.

Schulen und Notbetreuung

In Schulen ist der Präsenzunterricht weiter untersagt, ausgenommen für die Klassenstufen 1 bis 6, für Abschlussklassen, Prüfungen oder für Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt der geistigen Entwicklung.

Die Notbetreuung für Kinder der Primarstufe ist unterdessen erweitert worden: Anspruch haben Kinder der Klassen 1 bis 6, wobei mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig sein muss. Zuvor war das ein Muss für beide Elternteile und bei den Fünft- und Sechstklässlern galten nur medizinische und pflegerische Berufe als systemkritisch.

Museen dürfen öffnen, Kinos bleiben zu

Bei kontaktfreien Sportarten können unter freiem Himmel maximal zehn Personen zusammenkommen; im Falle von Kindern liegt die Grenze bei 20. Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos, Freizeitparks, Schwimmbäder und Konzerthäuser bleiben geschlossen. Öffnen dürfen unter Auflagen Museen, Planetarien, Bibliotheken und Tierparks.

Regeln für Restaurants und Versammlungen

Gaststätten-Betreiber können nach wie vor nur abholen lassen oder liefern. Touristische Übernachtungen bleiben ebenfalls untersagt. Bei ortsfesten Versammlungen dürfen auf Grundlage eines Hygienekonzeptes wieder bis zu 500 Personen zusammenkommen. Auf und rund um dem Rathausmarkt in Kleinmachnow bleibt die vom Landkreis per Allgemeinverfügung angeordnete Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske bestehen.

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder überschreiten, gelten die schärferen Regeln erneut.

Von Luise Fröhlich