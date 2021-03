Isett Hoffmann ist neue Wusterwitzer Bürgermeisterin

Wusterwitz

Die neue Wusterwitzer Bürgermeisterin heißt Isett Hofmann. Die Kandidatin der CDU holte 57,9 Prozent der Stimmen und setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen Jürgen Engel von den Freien Bürgern und Bauern (FBB) durch. Er holte 42,1 Prozent der Stimmen. Von 2600 Wahlberechtigen gingen 51,3 Prozent zur Wahl.

Isett Hoffmann ist die neue Wusterwitzer Bürgermeisterin. Quelle: privat

Blumenstrauß zum Sieg

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir die Wähler entgegengebracht haben und freue mich sehr. Das oberste Ziel ist es jetzt, Wusterwitz wieder zusammenzuführen. Die politischen Spaltungen sollten der Vergangenheit angehören, Ruhe und Sacharbeit sind jetzt wichtig. Ich möchte, dass Wusterwitzer Bürger und Gemeindevertreter wieder mehr miteinander zusammenarbeiten“, sagt die Tourismuskauffrau.

Seit 26 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann Michael ein Reisebüro in Wusterwitz. Ihren Sieg feiert sie in Zeiten der Pandemie bescheiden. Der Vorsitzende des CDU-Amtsverbandes Pascal Janetzky hat ihr einen Blumenstrauß gebracht.

Großer Vorsprung im Rentnerklub

Die meisten Stimmen holte Isett Hoffmann im Wahllokal Rentnerklub. Dort setzte sie sich mit 229 Stimmen klar gegen Jürgen Engel zu 119 durch. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab es aber in der Wusterwitzer Kulturscheune. Dort holte Isett Hoffmann 174, Jürgen Engel 171 Stimmen. Die Wahlbeteiligung sank im Vergleich zur ersten Wahl von 56,3 auf 51,3 Prozent.

Wahlverlierer mit Befürchtung

Wahlverlierer Jürgen Engel holte im ersten Wahlgang am 14. März noch die meisten Stimmen. „Wir wollten den Neuanfang. Ich befürchte, dass wir Wusterwitzer mit dem Sieg der CDU jetzt ein bisschen zurück in alte Zeiten verfallen“, sagt Engel und meint damit die Amtszeit des ehemaligen Bürgermeisters Ronald Melchert.

Jürgen Engel misst Isett Hoffmann an ihren Wahlversprechen. Quelle: André Großmann

Jürgen Engel ist gespannt auf die ersten 100 Tage, die Isett Hoffmann als Bürgermeisterin im Amt ist. „Ich gratuliere Frau Hoffmann, erwarte aber, dass sie die Wahlversprechen, die sie gemacht hat, auch wirklich einhält. Daran werden wir sie messen und dann eine Bilanz ziehen“, sagt der Landwirt. Jürgen Engel verspricht seinen Unterstützern trotz Niederlage in den nächsten Wochen eine kleine Feier.

Lob für fairen Wahlkampf

Amtsdirektor Michael Hase lobt den fairen Wahlkampf, die Wahlbeteiligung und den ruhigen Verlauf der Stichwahl. „Ich habe dieses Mal zum Glück keine beschädigten Plakate gesehen. Das war in der Vergangenheit ganz anders, gerade nach den Querelen in den letzten Jahren, mit der Abwahl der früheren Amtsdirektorin Ramona Mayer und des ehemaligen Bürgermeisters Frank Geue“, sagt Hase.

Bei der Stichwahl blieb es in den vier Wusterwitzer Wahllokalen ruhig, anders als im ersten Durchgang am 14. März. Vor zwei Wochen wollte ein Bürger in der Kulturscheune partout ohne Maske wählen. Weil er aber kein Attest vorlegen konnte, wurde ihm die Stimmabgabe verwehrt.

Limoncello mit der Familie

Doch wie geht es jetzt weiter? Der Wahlausschuss tagt Montag um 17 Uhr in der Wusterwitzer Kulturscheune und stellt die endgültigen Ergebnisse fest. Isett Hoffman sieht es als größte Herausforderung und Aufgabe an, Vertreter von allen Fraktionen an einen Tisch zu holen und gemeinsam Lösungen für die Zukunft von Wusterwitz zu finden.

Sie feiert ihren Sieg, sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulässt, vielleicht im Sommer. „Ich habe aber mit meinem Mann und Sohn mit einem selbstgemachten Limoncello angestoßen“, sagt Isett Hoffmann der MAZ.

