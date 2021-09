Kanin/Borkwalde

Unter Pilzfreunden ist wieder das Jagdfieber ausgebrochen. In diesem Jahr gibt es gleich mehrere Gründe dafür: Die Pilze, die Menschen gern in der Pfanne braten, zeigen sich nach einem wechselhaften Sommer früher in den Wäldern als in den Jahren zuvor. Und es ist eine ganz neue Art aufgetaucht, die den Gang in den Wald auch für Pilzexperten wie Wolfgang Bivour noch spannender macht. Die Falsche Rotkappe wächst plötzlich in brandenburgischen Gefilden, vor allem im Süden des Landes.

Wie kam der Pilz über den Atlantik?

Wie es dem Pilz gelungen ist, aus seiner Heimatgegend Nordamerika nach Brandenburg einzuwandern, ist unklar. Wahrscheinlich ist die Globalisierung schuld. Er könnte mit Flugzeug oder per Schiff über den Atlantik eingeschleppt worden sein. „Vielleicht hatte einer, der aus Amerika herkam, die Pilzsporen an seiner Schuhsohle und ist damit in den Wald gegangen“, sagt Bivour, der auch den Wind in hohen Luftschichten als Helfer für die Atlantik-Überquerung nicht ausschließt.

So sieht der Neuling in Brandenburgs Wäldern aus: die Falsche Rotkappe ist eigentlich in Nordamerika heimisch. Quelle: dpa/Silke Nauschütz

Wie auch immer: Beim Satzkorner, der hierzulande sich den Beinamen Pilzpapst redlich verdient hat, ging eine Fundmeldung ein, die so lautete: Falsche Rotkappe in einem Kiefernwald zwischen Kanin und Borkwalde entdeckt. Also dann: Auf in den Wald bei Borkwalde.

Der erste Fund: ein heimtückischer Täubling

Der erste Pilz, der am Wegesrand steht, ist ein heimtückischer Täubling. Den Namen hat sich der Täubling damit verdient, dass er seinen wahren Geschmack erst später zeigt. Der Pilzexperte nimmt ein kleines Stück in den Mund und erzählt: Erst ist er mild wie ein schmackhafter Apfeltäubling, nach 15 bis 30 Sekunden wird er aber richtig scharf und brennt im Mund. Ja, dies ist ein heimtückischer Täubling, den man besser stehen lässt.

Die Krause Glucke landet in der Bratpfanne

Die Krause Glucke schneidet Bivour ab und packt sie in den Korb. Sie landet später noch in der Pfanne. Zwischendrin notiert Bivour sich die Funde. Er gehört zu den Pilzsammlern, die ihre Funde und den Fundort in eine deutschlandweite Datenbank eingeben. Dort kann jeder nachschauen, was wo gefunden wurde. Die Falsche Rotkappe soll zum Beispiel auch bei Wendisch-Rietz und bei Alt-Landsberg gesichtet worden sein. Letztere Meldung ist aber noch nicht gesichert, weil der Finder kein Beweisfoto mitgeschickt hat.

Ein schöner Pilz, aber keine Falsche Rotkappe. Dies ist eindeutig ein Birkenpilz. Quelle: Jens Steglich

In dem Wald bei Borkwalde findet Bivour allerlei Täublinge, darunter den Jodoform-Täubling. Der riecht nach Krankenhaus und ist trotzdem essbar. Ins Krankenhaus bringen kann einen der Pantherpilz, der auch in dem Kiefernwald vertreten ist. Zwei Meter entfernt steht ein Perlpilz, der essbar ist und dem giftigen Nachbarn sehr ähnlich sieht. Ein Unterscheidungsmerkmal ist neben der Knolle, dass der Perlpilz rötliche Stellen an Einschnitten und Madeneingängen bekommt. Das Fleisch des giftigen Pantherpilzes bleibt weiß.

Zu DDR-Zeiten hatte der Pantherpilz unter hiesigen Experten den Beinamen Sachsenmörder. Damals waren es vor allem die Sachsen, die in Brandenburg Urlaub machten und den Perlpilz mit dem Pantherpilz verwechselten, weil letzterer in ihrer Heimat selten vorkommt.

Den Fliegenpilz hätte er gern mal probiert

Bivour würde jedem dringend abraten, Giftpilze zu kosten. Den Fliegenpilz hätte er indes schon gern einmal probiert, aber seine Frau hat gesagt: „Ich pass’ nicht auf dich auf.“ So ist es nie dazu gekommen. Nordsibirische Völker sollen den Fliegenpilz für ihre Rituale benutzt haben – wegen der Rauschzustände, die er verursacht.

Worüber ärgert sich der Experte? „Wenn Sammler alte Pilze mitnehmen und sich dann wundern, dass ihnen schlecht wird.“ Ja, irgendwann sind auch beste Speisepilze unbekömmlich. „Das ist dann eine Lebensmittelvergiftung. Man isst ja auch kein faules Fleisch“, sagt Bivour. Er lässt bei der Pilzwanderung die eine oder andere Marone stehen, weil sie nicht mehr jung ist.

Lieblingspilz: Hexenröhrling

Hat er einen Lieblingspilz? Den Flockenstieligen Hexenröhrling. Das sind prachtvolle Pilze mit festem Fleisch, die fast nie madig sind. Angeschnitten färben sie sich sofort blau, was den Laien eher zurückschrecken lässt. Bei der Jagd nach der Falschen Rotkappe sehen wir Unmengen an Kuhpilzen im Wald. Die sind zwar essbar, aber nicht zu empfehlen, sagt Bivour. Der Geschmack dieses Röhrlings ist allenfalls mäßig und ältere Exemplare sind zum Essen nicht zu gebrauchen.

Der Korb nach der Pilzpirsch. Quelle: Jens Steglich

Die Falsche Rotkappe lässt sich am Freitag nicht blicken. Bivour geht aber davon aus, dass dieser nordamerikanische Röhrenpilz in den nächsten Jahren hierzulande weitere Standorte erobern wird. Ob der essbare Eindringling Auswirkungen auf heimische Pilzarten haben wird, könne man noch nicht sagen. Was wird Bivour tun, wenn er den Neuling finden sollte? „Ich werde mich freuen und ihn ganz genüsslich probieren.“

Von Jens Steglich