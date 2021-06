Jazz, Ausstellung, Führung: Kulturtipps am 5. und 6. Juni in Potsdam-Mittelmark

Potsdam-Mittelmark

Kulturveranstaltungen – es gibt sie wieder! Langsam beginnt das kulturelle Leben im Potsdamer Umland wieder. Am ersten Juni-Wochenende gibt es schon einige Veranstaltungen oder Einrichtungen, die wieder öffnen. Eine kleine Zusammenstellung:

Jazz im Obstgarten in Langerwisch

In Langerwisch können sich Musik-Freunde auf das erste öffentliche Konzert des Jahres 2021 in der Gemeinde Michendorf freuen. Es geht am Sonntag, dem 6. Juni, unter freiem Himmel über die Bühne. „Jazz im Obstgarten“, so der Titel des Konzerts, gibt es ab 15 Uhr auf der Streuobstwiese am Langerwischer Priesterweg. Es treten zwei Bands auf: die Lokalpatrioten von Yazzoulution und Christian Meyers and Friends aus Berlin. Die Veranstalter, der Michendorfer Kulturbund und der Verein Langerwischer Obstgärten, weisen daraufhin, dass das Konzert unter den Corona-Hygienevorschriften stattfindet. Einlass für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) gibt es für Geimpfte, Genesene und Getestete. „Wer geimpft ist: Bitte den Impfausweis mitbringen“, sagte Kulturbundvorsitzende Marita Overbeck.

Ein Konzert in der Idylle auf der Streuobstwiese gab es am 1. August 2020 schon einmal. Genossen haben das damals auch Angelika und Rolf aus Wildenbruch. Quelle: Varvara Smirnova

Für den negativen Testbeleg, der 24 Stunden gelte, könne man sich auch am Samstagnachmittag testen lassen. „Es werden aber auch Tests vor Ort vor dem Konzert angeboten. Wer einen Test braucht, muss am Sonntag etwas früher kommen“, sagte sie. Die Zahl der Konzertbesucher ist auf 100 beschränkt. Für die Gäste gibt es neben Musik auch etwas zu essen und zu trinken. Es wird auf der Streuobstwiese dafür ein Verkaufsstand aufgestellt, aber kein Buffet mit Esstischen.

„Jazz im Obstgarten“ am 6. Juni ab 15 Uhr auf der Streuobstwiesee des Vereins Langerwischer Obstgarten, Peter-Huchel-Chaussee/Priesterweg.

Auch die norwegische Holzkirche wird bei der Tour über den Südwestkirchhof besichtigt. Quelle: Dirk Pagels

Rhododendrenblüte und prominente Tote am Südwestkirchhof

Zu einer Führung zur Rhododendronblüte lädt der Südwestkirchhof am Samstag, 5. Juni, um 11 und 14 Uhr. Dabei gibt es auch jede Menge Interessantes über das Leben berühmter Wissenschaftler, Politiker und Kulturschaffender der Vergangenheit zu erfahren, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Olaf Ihlefeldt und Gerhard Petzholtz erzählen bei ihren Rundgängen Lebensgeschichten der berühmten Toten und verraten auch viel Privates von Friedhofsbegegnungen. Besichtigt werden auch die norwegische Holzkirche – Drehort der bekannten Netflix-Serie „DARK“ – und ausgewählte monumentale Grabbauten. Umrahmt wird all das von der derzeitigen Rhododendronblüte.

Wegen der Infektionsschutzregeln ist eine Anmeldung unter Tel.: 0179/3793503 nötig. Weitere Informationen unter www.suedwestkirchhof.de. Treffpunkt ist am Samstag, 5. Juni, um 11 Uhr mit Gerhard Petzholtz (ehemaliger Mitarbeiter und Gästeführer) und 14 Uhr mit Olaf Ihlefeldt (Friedhofsleiter) am Haupteingang, Bahnhofstraße 2, in Stahnsdorf.

Maler Mike Bruchner und Bildhauer Michael Jastram stellen derzeit im Landarbeiterhaus Kleinmachnow aus. Quelle: privat

Kunst im Landarbeiterhaus

Werke des Potsdamer Malers Mike Bruchner und des Bildhauers Michael Jastram präsentiert der Kleinmachnower Kunstverein „Die Brücke“ noch bis 27. Juni im Landarbeiterhaus am Zehlendorfer Damm 200. Zu sehen sind subtile Öl-Farbenspiele, expressive Zeichenkunst, Bilder zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit ebenso wie von antiker Mythologie und klassischer Tradition inspirierte Bronzen, die raumgreifende Zeichen setzen.

Die Ausstellung ist jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr nach vorheriger Terminbuchung per SMS und nach telefonischer Vereinbarung (0173/8112451) geöffnet. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln im Land Brandenburg. Informationen gibt es unter 0173/8112451 und im Internet.

Das Freibad Kiebitzberge hofft auf gutes Wetter. Quelle: dpa/Ralf Hirschberger

Freibad Kiebitzberge öffnet wieder

Mit diesem Wochenende öffnet das Freibad Kiebitzberge in Kleinmachnow wieder. Es gibt keine Testpflicht, eine Maske muss nur dort getragen werden, wo ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Badegästen nicht möglich ist. Die Personendaten werden beim Ticketkauf entweder vor Ort oder Online erfasst, es gibt verschiedene Zeitfenster, die buchbar sind. Erwachsene bezahlen 3 Euro, Kinder 2 Euro. Gebuchte Zeitfenster können nicht mehr geändert oder storniert werden.

Freibad Kiebitzberge, Fontanestr. 30, Kleinmachnow, Tel. 033203/22729

Der Teltower Hermann Lamprecht (stehend) als Alter Fritz. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Spaziergang durch die Teltower Altstadt

Als „Alter Fritz“ führt am Sonntag, 6. Juni, Hermann Lamprecht Jung und Alt durch die Teltower Altstadt. Angeboten wird dieser Spaziergang von der Familienarbeit der evangelischen Kirche, die im Anschluss zu Kaffee und Kuchen einlädt und dabei von ihren Ideen für die neue Angebotsreihe erzählen möchte, für die diese Veranstaltung der Auftakt ist.

Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Pfarrhaus, Ritterstraße 11, in Teltow.

Jazz in Caputh

Im Garten des Einsteinhauses in Caputh kommen Jazz-Liebhaber am Sonnabend voll auf ihre Kosten. Um 17 Uhr startet das Konzert der „Railers“ aus Berlin, „Tales from the rails“. Mit Gitarre, Banjo, Kontrabass und Akkordeon spielen sie ihre Musik, die, wie es ihr Bandname schon verrät, vom Unterwegssein erzählt, und dem Lebensgefühl, das bei Zugreisen in einem aufkommt. Ihre Lieder sind vom frühen Jazz und der amerikanischen Volksmusik inspiriert. Informationen unter: info@caputher-musiken.de

Von Konstanze Kobel-Höller, Jens Steglich, Annika Jensen