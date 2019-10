Beim Job Navi kommen Schüler und Firmen ins Gespräch

Bad Belzig

In einem Simulator Busfahrer sein, den Blutdruck der Mitschüler messen, eine Kuh melken, Löhne berechnen – beim Parcours „Job Navi PM“ zur Berufs- und Studienorientierung konnten sich auch in diesem Jahr wieder Schüler der 8. und 9. Klassen von Gesamt-, Ober- und Förderschulen des Landkreises Potsdam-Mittelmark drei Stunden lang an verschiedenen Aufgaben ausprobieren.

Die sieben aufgebauten Stationen repräsentierten eine Vielzahl verschiedener Branchen, darunter waren Tourismusberufe, Elektronik- und Medienberufe, Gesundheits- und Sozialberufe sowie Handels- und Verkehrsberufe. Der Parcours wurde veranstaltet vom Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark (TGZ). Teilgenommen haben auch Schüler der Oberschulen Brück und Bad Belzig.

Mischung aus Kleinunternehmen und Großbetrieben

„An jeder Station sind bis zu drei Unternehmen, Hochschulen und Institutionen vertreten“, erläutert Caroline Stallbaum vom TGZ. „Diese bringen eigene typische und kurzweilige Aufgaben für die Schüler mit, betreuen sie und stehen den Jugendlichen für alle Fragen rund um die Themen Berufsausbildung, Studium, Praktika und Ferienjobs zur Verfügung.“

Zu den kooperierenden Unternehmen, Hochschulen und Institutionen zählen unter anderem das Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen, die Technische Hochschule Brandenburg, die Jakobs-Höfe in Beelitz und die Gesundheitsakademie „ Ernst von Bergmann“. „Ein besonderer Wert liegt dabei auf der regionalen Verortung der Unternehmen, eine gute Mischung aus Kleinunternehmen und Großbetrieben komplettiert die Vielfalt“, sagt Caroline Stallbaum.

Vize-Landrat Christian Stein hat den Berufsparcours in der Geltower Mehrzweckhalle besucht. Quelle: TGZ

Etwa 600 Schüler hätten den Parcours in diesem Jahr absolviert. „Der Landkreis Potsdam-Mittelmark verfolgt dabei in erster Linie das Ziel, die jungen Menschen dazu zu motivieren, ihre beruflichen und privaten Wurzeln im Landkreis zu schlagen“, erläutert Stallbaum weiter.

Ausbildungsführer erschienen

Passend zu dieser Berufs- und Studienorientierung ist auch der neue Ausbildungsführer des Landkreises für das Ausbildungsjahr 2020/2021 erschienen und wurde an die Schüler vor Ort verteilt. „In diesem Jahr präsentieren sich fast 200 Betriebe, Hochschulen und Institutionen der Region mit ihren Angeboten für Schüler“, freut sich Caroline Stallbaum.

Schüler und TGZ-Mitarbeiter präsentieren den neuen Ausbildungsführer für Potsdam-Mittelmark. Quelle: TGZ

„Der Ausbildungsführer liefert Informationen zu 228 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen, enthält insgesamt über 1800 Ausbildungsstellen und Studienplätze. Zudem enthält er die Angabe, ob die Unternehmen Praktikumsplätze oder Ferienjobs anbieten.“

Die Broschüre erscheint in diesem Jahr zum neunten Mal. Für die Unternehmen ist das Angebot kostenlos, ebenso für die Schüler. Der Ausbildungsführer soll in den kommenden Wochen an allen weiterführenden Schulen des Landkreises verteilt werden. Erstellt wurde die Übersicht vom TGZ im Auftrag der Wirtschaftsförderung des Landkreises.

Von Josephine Mühln