Jüterbog/Treuenbrietzen

Die Umweltgruppe der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai unternimmt am Samstag, dem 23. April, eine vogelkundliche Wanderung durch das Naturschutzgebiet Zarth bei Treuenbrietzen. Geführt werden die Teilnehmer vom Rohrbecker Ornithologen Helmut Brücher, der über das Naturschutzgebiet und die verschiedenen Vogelarten informiert. Die Wanderung wird etwa drei Stunden dauern.

Auch dem Biber und dem Wolf geht es auf die Spur

Der Erlenwald ist mit seinen Quellbächen einzigartig in der Landschaft des Flämings. Das Naturschutzgebiet Zarth ist Lebensraum für zahlreiche Singvogelarten, unterschiedliche Spechte, Kraniche und den Biber. Teilnehmer erwartet während der Wanderung ein vielfältiger Vogelgesang. Außerdem zu sehen sein werden Biberburgen, Biberdämme und Fraßstellen. Mit etwas Glück gibt es für die Wanderer auch Spuren von Wölfen zu entdecken. Auf den vom Naturschutz gepflegten Feuchtwiesen blühen Orchideen.

Um eine vorherige Anmeldung werden Interessierte per E-Mail unter HelmutBruecher@t-online.de gebeten. Statt einer Exkursionsgebühr wird vor Ort um eine Spende für das Naturschutzgebiet gebeten. Treffpunkt für die Teilnehmer ist am Samstag um 8 Uhr am Bahnhof Jüterbog oder circa 8.30 Uhr an der Feuerwehr Treuenbrietzen. Robuste Schuhe und ein Fernglas werden empfohlen.

Von Isabelle Richter