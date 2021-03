Potsdam-Mittelmark

In diesem Jahr wird der Musiknachwuchs wieder seinen Wettbewerb haben: „Jugend musiziert“ findet vom 18. bis 21. März statt. Neu: Der diesjährige Wettbewerb verbindet erstmals die Regionalwettbewerbe mit dem Landesentscheid. „Zweimal ist der Termin dieses Jahr bereits verschoben worden“, sagt die Sprecherin der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark, Christiane Heinke.

Voriges Jahr fielen die Veranstaltungen coronabedingt komplett aus, für dieses Jahr war in der Schwebe, ob die Wettbewerbe digital oder in Präsenz stattfinden würden. Wenn es zu keiner kurzfristigen Änderung mehr kommt, werden die Teilnehmenden aber jetzt tatsächlich live auftreten – wenn auch ohne Publikum.

Digital oder Präsenz: doppelgleisig vorbereitet

Weil lange Zeit nicht klar war, in welcher Form der Wettbewerb stattfinden würde, planten die Organisatoren doppelgleisig. „Ein enormer zeitlicher und kräftemäßiger Aufwand“, sagt Musikschulleiterin Uta Hoffmann-Thoben – zumal der Unterricht seit November auch nur online stattfinden konnte. Lehrerinnen und Lehrer gaben also in Videokonferenzen Instruktionen. Die Kinder und Jugendlichen mussten ihre fertigen Musikprogramme für den Wettbewerb filmen und anschließend hochladen.

44 Teilnehmer kommen von der Kreismusikschule Insgesamt nehmen 44 Kinder und Jugendliche der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark an „Jugend musiziert“ 2021 teil, sieben von ihnen waren bereits beim digital durchgeführten Berliner Wettbewerb mit dabei, 37 treten in Brandenburg an. Zu den musikalischen Kategorien gehören dieses Jahr neben Gitarre, Klavier und Gesang auch verschiedene Blasinstrumente sowie mehrere Ensembles ohne Sänger. Trotz der Kombination des Regional- und Landeswettbewerbes muss nur einmal vorgespielt werden. Bewertet wird nach dem üblichen Punktesystem der Regionalwettbewerbe. Wer 23 bis 25 Punkte erreicht, darf zum Bundeswettbewerb, der vom 20. bis 27. Mai in Bremen und Bremerhaven stattfindet. Abgehalten wird der Wettbewerb dieses Jahr an vier Spielorten in Schwedt, in der Musikschule Bernau, der Märchenvilla in Eberswalde, je zwei Standorten in Potsdam, Falkensee und Cottbus. KKH

Das fand in den vergangenen Wochen größtenteils in den Vorspielräumen der Regionalstellen statt. 2020 hatte die Musikschule dafür eigens Kameras mit Mikrofonen angeschafft. Jeder musste das eigene Programm dabei durchgängig aufzeichnen. Für ein perfektes Ergebnis hieß das also: Alles von vorn, wenn im letzten Takt ein Fehler passierte.

„Am Klang kann man nicht arbeiten“

Der 17-jährige Anton, der bei „Jugend musiziert“ mit dem Fagott antritt, hat seine Aufnahmen selbst aufgenommen. Der Online-Unterricht, erinnert sich der Kleinmachnower, „war technisch zwar okay, aber am Klang kann man so quasi gar nicht arbeiten.“ Auch die Klavierbegleitung sei digital sehr schwierig, findet er. Er hat sich daher über digitale Streaming-Plattformen Anregungen geholt und so versucht, eigene klangliche Vorstellungen seiner Stücke zu erarbeiten. Dabei habe er eine Menge Erfahrungen mit digitalen Aufnahmen gesammelt, aber das Zusammenspiel und die gemeinsamen Proben fehlten ihm für einen Live-Auftritt, sagt Anton.

Ähnlich sieht es die 18 Jahre alte Potsdamerin Agnes, die mit dem gleichaltrigen Pianisten Bruno in der Kategorie Klavier und Gesang antritt. Am meisten vermisst sie das Vorsingen und die Konzerte. „Die Auftritts-Atmo fehlt bislang völlig, an der lernt man aber vorher oft wahnsinnig viel noch mal.“ Das Proben sei wenigstens möglich gewesen, doch mit der Gesangslehrerin Jule Stephan konnten sie ihr Programm nur per Videokonferenz ausarbeiten. Bei allen Nachteilen durch die Corona-Einschränkungen habe sie aber gelernt, sich selbstständig gut einzusingen, sagt Agnes.

Letzte Übungen bis zum Wettbewerb

Polina aus Potsdam und Rosa aus Werder (beide 15 Jahre alt) spielen vierhändig am Klavier – aber sie mussten sich wegen des Lockdowns getrennt voneinander vorbereiten. „Wir konnten den eigenen Teil allein perfektionieren. Das war nicht schlecht,“ erzählt Polina. „Man ist sich mit den Armen nicht im Weg gewesen“, ergänzt Rosa. Allerdings können sich per Video-Chat Fehler einschleichen. Bis zum Wettbewerb müssen sie noch Rhythmus und Zusammenspiel üben.

Von Frauke Zimmer