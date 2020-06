Mittelmark

Das Jugendamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark zieht auf MAZ-Anfrage eine vorläufige Corona-Bilanz. Derzeit unterstützen Mitarbeiter der Behörde knapp 880 Familien und junge Menschen durch verschiedene Hilfsangebote. Das entspricht in etwa der Zahl vom vorigen Jahr. „Nach unserer Einschätzung haben keine Fälle mit Corona zu tun“, sagt Jugendamtsleiter Bodo Rudolph. „Wir sehen keine Pandemie geschuldete Fallveränderung.“ Der Beginn von Unterstützungsmaßnahmen musste jedoch in einzelnen Fällen zeitlich wegen Corona verschoben werden. Er sprach von Schulbegleitungen etwa.

Trotz etwa unveränderter Fallzahl sieht Rudolph eine zu hohe Belastung der Eltern in den zurückliegenden Monaten. „Praktisch alle Familien waren und sind zum Teil bis heute vor sehr große Herausforderungen gestellt.“ Zu den Chancen zähle, „das Miteinander in einer Zeit- und Raumdichte zu erleben und zu gestalten, wie es wohl einmalig ist. Die Krise und die Schließung der Schulen und Kindergärten habe jedoch zu „ Schwerstarbeit für die Eltern geführt“. Das habe zu „vielen Gelegenheiten geführt, ins Stolpern zu kommen, die, so hoffen wir, viele Familien dennoch meistern konnten“.

Hausbesuche bei Kindeswohlgefährdung

Weiter sagte Rudolph: „Verzweifelt sein, ja, auch dies gehört wohl in diese Zeit, denn Eltern sind Eltern so gut wie sie es eben können, ohne gelernt zu haben, Eltern zu sein.“ Offen sagt der Jugendamtsleiter, dass Eltern nicht über Nacht in die Fußstapfen von Erziehern und Lehrern treten könnten. „Aber sie mussten.“

Über Wochen war ein Besuch von Ratsuchenden im Jugendamt nicht möglich. Die Mitarbeiter arbeiteten vor allem im Homeoffice und berieten Familien telefonisch. „Ausnahmen waren die Überprüfungen von Kinderschutzanzeigen“, so Rudolph. Dafür suchten die Mitarbeiter die Familien zu Hause auf.

Auf die Frage, wie Kinder mit dem Thema Corona umgehen, sagte der Jugendamtsleiter: „Dies können wir nicht wirklich einschätzen, da wir dazu keine Erhebung gemacht haben.“ Das Deutsche Jugendinstitut hat Rudolph zufolge alle Jugendämter in Deutschland zu einem Zwischenfazit der Corona-Krise befragt. Die Ergebnisse würden in Kürze veröffentlicht.

