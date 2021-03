Kleinmachnow

In Kleinmachnow sind am frühen, vermutlich noch nächtlichen Samstagmorgen vier Autos teils massiv beschädigt worden. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Hohe Kiefer und Karl-Marx-Straße geparkt. Die Tatzeit wird zwischen 4.53 und 12:39 Uhr fixiert.

Unbekannte hatten Scheiben eingeschlagen und Seitenspiegel zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich dabei ausschließlich um Sachbeschädigungen durch Vandalismus, weil augenscheinlich nichts aus den Autos gestohlen wurde.

Hinweise zu den Tatverdächtigen richten sich gegen eine Gruppe Jugendlicher, die in den frühen Morgenstunden durch mehrere Zeugen im Bereich Hohe Kiefer / Karl-Marx-Straße wahrgenommen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

