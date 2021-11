Bleibt Juliane Menz aus Brandenburg an der Havel Single oder traut sie sich? Ein Millionenpublikum verfolgt ab Mittwochabend auf Sat.1, wie sich die Krankenschwester, die von allen Jule genannt wird, bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ entscheidet.

An diesem Mittwoch im Fernsehen: Juliane aus Brandenburg/Havel bei „Hochzeit auf den ersten Blick“

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - An diesem Mittwoch im Fernsehen: Juliane aus Brandenburg/Havel bei „Hochzeit auf den ersten Blick“

Brandenburg an der Havel - An diesem Mittwoch im Fernsehen: Juliane aus Brandenburg/Havel bei „Hochzeit auf den ersten Blick“