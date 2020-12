Junger Radfahrer auf den Gleisen am Bahnhof Götz tödlich verletzt 

Götz

Am Montagabend wurde ein Jugendlicher am Bahnübergang Götz von einem Zug erfasst und getötet. Nach MAZ-Informationen handelt es sich bei dem Opfer um einen 15 Jahre alten Jungen aus Michelsdorf, der inzwischen einwandfrei identifiziert sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das Unfallopfer mit einem Fahrrad im Gleisbereich und wurde von einem einfahrenden Regionalexpress erfasst, der in Richtung Magdeburg unterwegs war. Der Junge starb am Unfallort.

Zwei Freunde ebenfalls mit Fahrrad wurden Augenzeugen. Soweit bekannt standen sie unter Schock und konnten noch nicht vernommen werden.

Bei geschlossener Schranke

Warum der Junge bei geschlossener Schranke mit seinem BMX-Rad auf das Zuggleis fuhr, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, auch ob eine Mutprobe womöglich dahinter stand. Der Polizei sind mehrere Zeugen bekannt, die das Unglück vermutlich mit eigenen Augen gesehen haben.

Der Unglückszug war in Höhe des Bahnhofs Götz offenbar auf einem anderen Gleis unterwegs als sonst üblich. Ob das für das Unglück erheblich gewesen sein könnte, ist noch unklar.

Der betreffende Zug war zum Unglückszeitpunkt am Montag gegen 17 Uhr mit etwa 200 Fahrgästen besetzt. Sie alle mussten in der Bahn ausharren, ehe der Regionalexpress nach ungefähr zweieinhalb Stunden weiterfahren konnte. Denn die Bahnstrecke war wegen des Unglücks so lange gesperrt.

Notfallseelsorger

Im Einsatz befanden sich laut Polizei neben einem Notfallmanager der Deutschen Bahn zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Notfallseelsorge sowie Beamte von Bundes- und Landespolizei.

Die Ursache für den Unfall und die genauen Geschehensabläufe sind gegenwärtig Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Von Jürgen Lauterbach