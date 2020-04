Kahlfraß durch Nonne droht dieses Jahr nicht – jetzt rückt eine andere Gefahr für den Wald in den Blick

Beelitz

Aus den Wäldern in der Beelitzer Region kommen ausnahmsweise gute Nachrichten. Ein Kahlfraß durch die Nonne droht nach allem was man bisher weiß in diesem Jahr nicht. „Die Nonnenpopulation ist zusammengebrochen. Das abschließende Monitoring des Landeskompetenzzentrums Forst in Eberswalde hat zu dem Ergebnis geführt, dass keine Massenvermehrung der Nonne zu erwarten ist. Für 2020 kann eine klare Entwarnung gegeben werden“, sagt Förster Martin Schmitt. Im vergangen Jahr war ein massiver Nonnenbefall befürchtet worden. Die vom Landesforstbetrieb deshalb geplante Besprühung von Kiefernwäldern mit dem Insektizid Karate Forst flüssig hatte rund um Fichtenwalde zu massiven Protest geführt. Es gab Demonstrationen gegen den Insektizid-Einsatz, der im Mai nach einer Klage des Naturschutzbundes ( Nabu) gerichtlich gestoppt wurde.

Viele Raupen der Nonne überlebten die Hitze im vergangenen Jahr nicht

Als Ursache für das Ausbleiben des Kahlfraßes durch die Nonne gelten Witterungsextreme im vergangenen Jahr. „Wir hatten im Mai Spätfröste und im Sommer Hitzerekorde. Da sind eine Menge Raupen vertrocknet“, sagt Schmitt. Auch Fachleute auf Landesebene hat die Entwicklung überrascht. „Es hatte keiner damit gerechnet. Wir hatten in den Baumkronen Temperaturen von 40 Grad und mehr“, so Michael Kopka vom Landesforstbetrieb. Viele Raupen hätten die Stadien vier und fünf gar nicht mehr erlebt. „Inwiefern auch natürliche Gegenspieler eine Rolle spielten, ist eine interessante Frage, die sich insbesondere für Flächen stellt, die nicht besprüht wurden“, sagt Schmitt.

Auf kleineren Flächen gibt es allerdings Probleme mit anderen Arten wie dem Borkenkäfer, der durch Trockenheit geschwächte Bäume angreift. Südlich von Beelitz bei Niemegk und Treuenbrietzen sind einzelne Waldstücke stärker durch den Kiefernspinner befallen (siehe Info-Kasten).

Förster rechnen mit heißem Sommer und hoher Waldbrandgefahr

„Ein kühler, regenreicher Sommer würde dem Wald gut tun“, sagt der Förster. Allerdings wird das Gegenteil erwartet, womit eine andere Bedrohung erneut in den Blick gerät. Die Förster bereiten sich auf einen heißen und trockenen Sommer und eine hohe Waldbrandgefahr vor. „Die Wetterexperten rechnen wegen des El Nino-Effekts damit, dass 2020 ein sehr warmes Jahr mit Wetterextremen werden kann“, so Schmitt. Man sei jetzt aber besser gewappnet als 2018, als man vom Ausmaß der Waldbrände überrascht wurde. In den Wäldern rund um Fichtenwalde sind zum Beispiel fünf Löschbrunnen angelegt worden. Zudem wurden verloren gegangene Waldbrand-Wundstreifen an Bahndämmen, Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen wieder ertüchtigt. An den Stellen ist besonderer Schutz nötig: Aus Autos herausgeworfene Kippen verursachten in der Vergangenheit wiederholt Waldbrände.

Auf Waldbrandfläche bei Klaistow entsteht ein Mischwald

Auch das Feuer, das 2019 an der L 90 bei Klaistow ein Waldstück erfasste, soll durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden sein. Auf dieser Waldbrandfläche zwischen Klaistow und Glindow, auf der ein reiner Kiefernforst stand, wird gerade die Saat für einen Mischwald gelegt, der die Brandgefahr minimieren und dem Klimawandel trotzen soll. Gesät werden Roteichen, die mit Kiefern und Birken, die von allein wieder zurückkehren, eine Stabilitätsgemeinschaft bilden sollen. „Roteichen haben große Blätter. Sie verhindern die Grasentwicklung am Boden und behindern dadurch die Ausbreitung eines Bodenfeuers. Sie werden deshalb auch gern an Bahndämmen als Waldbrandschutzriegel gepflanzt“, sagt Schmitt, der den Waldumbau auf der Fläche managt, die den Spargelbauern Buschmann und Winkelmann gehört. Außerdem ist so ein Laubblätterdach gut für die Grundwasserneubildung, weil darunter die Verdunstung von Niederschlagswasser deutlich geringer ist.

Die Saat erlebt in der Forstwirtschaft eine Renaissance

„Wenn alles gut geht, wird hier in etwa 15 Jahren ein stabiler Mischwald wachsen“, sagt der Förster, für den es eine Premiere ist: „Es ist das erste Mal in meiner Berufskarriere, dass wir eine Saat ausbringen.“ Die Saat erlebe in der Forstwirtschaft gerade eine Renaissance.

Die Eicheln werden mit einer kleinen Saatmaschine in den Waldboden gebracht. Quelle: Jens Steglich

Die Eicheln, aus denen stattliche Roteichen werden sollen, legt Douke Eekman mit seinem Rückepferd Lilly auf schonende Weise in den Boden. Das Kaltblüterpferd zieht in dem Fall keine Stämme aus dem Wald, sondern kleine Furchen in die Erde, in die dann die Eicheln hineinfallen. „Die Bäume, die dann dort wachsen, sind robuster und sollen sich besser an den Standort anpassen können, als Bäume aus Baumschulen, die gepflanzt werden müssen“, sagt Schmitt. Der Waldumbau bei Klaistow erfolgt bewusst behutsam. Kleine Kiefern, die nach dem Waldbrand noch da sind, aber nicht viele Schädlinge anziehen können, bleiben stehen – als Wind- und Sonnenschutz für den neuen, kleinen Wald, der dort bald wachsen soll.

Bei Niemegk Einsatz gegen Kiefernspinner? Der Landesforstbetrieb hat eine Allgemeinverfügung über die Bekämpfung des Kiefernspinners mit Karate Forst flüssig bei Niemegk, Rietz, Hohenwerbig und Lobbese erlassen. Die Bundesbürgerinitiative Waldschutz kritisiert den Einsatz, der vom 20. April bis 31. Mai geplant ist. Laut Landesforstbetrieb läuft das Monitoring aber noch. Ob der Einsatz im geplanten Umfang oder überhaupt stattfinde, sei offen. Er erfolge nur, wenn der Bestand durch Kahlfraß bedroht ist. An Leimringen an Bäumen seien bisher aber nicht so viele Raupen wie befürchtet festgestellt worden, hieß es.

Von Jens Steglich