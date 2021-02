Trockenheit in Potsdam - Kahlschlag an der B 273 in Potsdam: Warum ein ganzes Waldstück gefällt werden muss

Wer mit dem Auto daran vorbeifährt, dem fallen die Arbeiten an der Bundesstraße 273 kurz hinter Neumanns Erntegarten in Potsdam sofort ins Auge: ein ganzes Waldstück wird gefällt – und zwar zum Schutz der Autofahrer.