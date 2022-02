Potsdam

Kai Wiesinger spricht über sein Leben auf dem Land, die neuen Probleme der Ärzte und seine Gereiztheit in der Pandemie.

Herr Wiesinger, was ist heute noch so faszinierend an der Gattung des Fernseharztes? Liegt sein Ruhm im Erfolg der „Schwarzwaldklinik“ begründet?

Die Themen Arzt und Krankenhaus haben mich begleitet, seit ich im Zivildienst zwei Jahre lang als Rettungssanitäter gearbeitet habe. Damals wollte ich Notarzt werden. Leider war mein Abitur für Medizin nicht gut genug, ich hätte viele Wartesemester gehabt. Die Verantwortung als Sanitäter, der Stress und auch die Chancen dieses Jobs, anderen zu helfen, haben mich aber für mein Leben geprägt.

Klingt nicht so, als hätte Sie der Kitsch der „Schwarzwaldklinik“ interessiert…

Ich habe sie ab und zu gesehen, doch als Schauspieler hat man damals das Format der Serien ja generell belächelt. Kino und Theater, das galt als große Kunst! Nun sehen wir, dass sich der Spieß in den letzten 20 Jahren gedreht hat. Mittlerweile sind Serien das Highlight in jeder schauspielerischen Karriere. Überhaupt hat sich die Trennung zwischen unterhaltender und ernster Kunst inzwischen überholt. Es gibt nicht mehr die Leute, die nur Theater machen, nur Kino oder nur Serien. Alles lässt sich jetzt in einer künstlerischen Biografie vereinen.

Hat der Beruf des Arztes durch die Pandemie an Glamour verloren, kann man heute überhaupt noch Herz-Schmerz-Geschichten über Mediziner erzählen?

Die Arbeit der Ärzte hat sich nicht verändert, doch die Diskussionen über ihre Kompetenzen nehmen überhand. Die Debatte ist völlig verroht! Wo sind die alten Werte, wie wir miteinander umgehen sollten? Jeder glaubt, er könne meinungsgetrieben oder durch das eigene Befinden eine Expertise zu Corona erstellen. Das Wort des „postfaktischen Zeitalters“ bewahrheitet sich heute auf erschreckende Weise.

Reizwörter wie Schwiegereltern und Sixpack

Wenn Sie von Entwicklungen der neuen Zeit reden, ist dann nicht auch die Programmstruktur des Fernsehens, das immer wieder auf Krimis, Ärzte und Traumschiff-Kapitäne setzt, eine Welt von gestern?

Eben deshalb habe ich vor sieben Jahren „Der Lack ist ab“ erfunden, das erste eigene Kurzformat vom Streamingdienst Amazon Prime, damit ich aus alten Blaupausen herauskomme. Es ging um ein Paar in der Lebensmitte, das sich über Reizwörter wie Schwiegereltern, Lesebrille, Sixpack und Familie unterhält und manchmal in die Haare kriegt. Es ist wichtig, dass eine Serie oder Filme aus Ideen und Originalität heraus überzeugen, dass also nicht alleine die Struktur des Sendeplatzes ausschlaggebend ist. „Immer am Mittwoch bräuchten wir einen Film, der die alleinerziehende Frau um die 40 anspricht“ – so ein redaktionelles Denken schränkt mich ein, da landen wir schnell beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der ist langweilig.

Arbeiten die Streamingdienste besser als das Fernsehen?

Ich hoffe, dort macht sich mit der Zeit nicht auch eine gewisse Konformität breit. Redaktionen tüfteln an Erfolgsrezepten, die sich immer mehr angleichen. Bei „Der Lack ist ab“ hatte ich den Chef von Amazon Prime gefragt, der für alle fiktionalen deutschen Inhalte zuständig war, wem ich mein fertiges Drehbuch zeigen soll, um mit der Arbeit am Set zu beginnen. Er hat den schönen Satz gesagt: Wenn ich mir einen Sternekoch ins Haus hole, sage ich dem doch nicht, wie er würzen soll.

Er hat es Ihnen überlassen, Sie hatten künstlerische Freiheit.

Genau. So wurde damals gearbeitet. Erst sieben Jahre her. Ich konnte das Buch schreiben, Regie führen und als Schauspieler auftreten. Diese Vollmachten und dieses Vertrauen sind bei den alten Sendern kaum noch zu finden. Sie wollen diese Positionen trennen, um das Risiko zu minimieren. Das zerstört die Kreativität.

Sie haben „Der Lack ist ab“ mit Ihrer Frau, der Schauspielerin Bettina Zimmermann, gedreht. Ist das nicht riskant, mit der eigenen Partnerin in einer selbstgeschriebenen Serie Mann und Frau zu spielen? Am Ende landen die bissigen Dialoge am Abendbrottisch, der Zwist geht privat weiter.

Nein, wir haben am Set ein sehr intuitives Verhältnis zueinander, das ist sehr entspannt. Wenn ich das Drehbuch zu Hause schreibe, frage ich Bettina, ob sie die weiblichen Passagen für echt und authentisch hält. Da ist sie meine beste Beraterin.

Fällt es wirklich so leicht, im Zweifelsfall auch die Kritik der eigenen Partnerin zu ertragen?

Doch, das geht sehr gut, weil es niemanden gibt, dem ich mehr als der Familie vertrauen kann. Familienbusiness ist unschlagbar, denn wenn es über andere läuft, will jemand etwas erreichen, am besten für sich selbst (lacht).

„Wenn ich rausgucke, sehe ich nur Bäume“

Vor zwei Jahren sind Sie mit Ihrer Familie von Berlin in die Nähe von Potsdam gezogen, haben Sie den Schritt mental bereits verarbeitet?

Ja, absolut. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich nur Bäume. Wir haben Freunde hier und kannten das Dorf schon vorher, es zählt zum Landkreis Potsdam-Mittelmark, nicht fern von Michendorf. Ein Luxus, in der Pandemie einfach die Türe zu öffnen, um die Kinder in den Garten zu lassen.

Kommen Sie auf diese Weise schadlos durch die Pandemie?

Nein, auch ich merke, dass diese zwei Jahre Corona wahnsinnig an mir zehren. Ich bin viel reizbarer geworden. Wenn ich am Schreibtisch arbeiten war und unsere Kinder nicht in Schule und in Kita konnten, ich dann Schallschutzkopfhörer aufhatte, um mich zu konzentrieren, haben wir alle Kompromisse schließen müssen. Das frisst an meinen Nerven, ich bin nicht mehr so ausgeglichen, wie ich es vorher war. Mitunter hat Sport geholfen. Doch jetzt geht die Kita wieder los, ich bin wahnsinnig glücklich darüber.

Werden Schäden bleiben von der Pandemie?

Ich glaube, dass wir uns erholen. Aber den kleinen Kindern merkt man an, dass sozial sehr viel gefehlt hat, weil sie ihre Freunde nicht sehen konnten. Wie will man das nachholen? Kinder entwickeln sich Schritt für Schritt. Nun fehlen ihnen eben ein paar Schritte. Ich höre, dass Kinder ihre Masken zu Hause nicht mehr abnehmen, weil sie sich so sehr daran gewöhnt haben.

Den meisten Menschen geht Gelassenheit verloren.

Ich weiß nicht, was richtig ist in dieser Pandemie, was man tun muss und was man lassen soll. Ich bin geimpft und geboostert, keine Ahnung, ob das hilft. Weil wir hier in Ruhe auf dem Land leben, können wir Corona zu Hause für einige Momente vergessen – und entspannen uns. Die Maske müssen wir nur aufsetzen, wenn wir in den kleinen Dorfladen gehen. Es ist ein Rückzug ins private Glück.

Von Lars Grote