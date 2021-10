Kammertheater wieder am Start: „Homeoffice – Du machst dir kein Bild“

Kleinmachnow

Zweimal konnte das Kammertheater Kleinmachnow die satirische Komödie „Homeoffice – Du machst dir kein Bild“ von Bernd Spehling im Herbst 2020 aufführen, bevor Corona die dritte und letzte Aufführung verhinderte. Was am 8. November vorigen Jahres ausfiel, wird jetzt als szenische Lesung pandemiesicher wieder aufgenommen, aufgefrischt mit aktuellen Szenarien aus der Pandemie.

Das Kammertheater Kleinmachnow tritt wieder auf. Quelle: privat

Zum Inhalt: Irgendwo in einem Park stehen zwei Parkbänke. Die Zuschauer dürfen beobachten, wie eigenwillig Menschen in der globalen Virus-Pandemie mit dieser Situation umgehen. Ausgerechnet das plötzlich allgegenwärtige Homeoffice ist Bild für eine Reihe selbstgemachter Einzelschicksale. So bricht etwa der Seniorin Hiltrud scheinbar mit ihren abgesagten Kreuzfahrten der Lebensinhalt weg, dem Schauspieler Pierre fehlen seine Auftritte, die in die Obdachlosigkeit abgerutschte Sozialwissenschaftlerin Carmen dagegen scheint sich inmitten des ganzen Geschehens zu stabilisieren. Mittendrin die Parkarbeiter Anja und vor allem Hotte, das Berliner Original. Er kann und weiß zum Glück alles, was es braucht, das Leben nicht zu einem 24-stündigen Homeoffice werden zu lassen.

Bei den Aufführungen in den Kammerspielen und im Schröders gilt derzeit 2G, wer dabei sein will, muss also geimpft oder genesen mit Nachweis sein. Dafür sind drinnen dann Maske und Abstand nicht nötig.

Die Termine sind am 7. Oktober, 20 Uhr, und 31. Oktober um 11 Uhr. Tickets gibt es am Kinotresen um 12 Euro oder Online im Vorverkauf.

Von MAZ Online