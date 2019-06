Bad Belzig

Linke Spur nach links, alle anderen nach rechts: In der Theorie klingt das ganz einfach. In der Praxis erleben Polizei und Rettungskräfte bei Unfällen jedoch häufig noch das Gegenteil – dass beim Thema Rettungsgasse doch noch viel Nachholbedarf herrscht.

Das wurde auch am Freitagvormittag auf dem Rasthof Fläming-West an der Autobahn 9 in Richtung München deutlich. Dorthin hatten die „Schutz(B)engel“ der Verkehrssicherheitskampagne „Lieber sicher. Lieber leben.“ und die Brandenburger Polizei geladen, um über die korrekte Bildung einer Rettungsgasse aufzuklären.

Verstöße fast täglich

Zu dem Termin war auch Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider gekommen. „Wir sind schon seit vielen Jahren mit der Kampagne unterwegs, um darauf aufmerksam zu machen, wann und wie eine Rettungsgasse gebildet werden muss – und warum das so wichtig ist“, sagte sie. „Jeder kann aktiv mithelfen, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten. Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen.“

Er und seine Kollegen würden fast täglich noch Verstöße bei der Bildung von Rettungsgassen erleben, sagte Jan Strotzler, Polizeioberrat des Polizeipräsidiums Brandenburg. „Und diese zu ahnden ist eine besondere Herausforderung, denn unser erster Auftrag ist es, vorne an der Unfallstelle zu sicher und zu retten.“

David Furch (l., vom Kooperationspartner Tank und Rast), Verkehrsministerin Kathrin Schneider, Polizeioberrat Jan Strotzler, die „Schutz(B)engel“ und Irina Günther, Geschäftsführerin Landesverkehrswacht Brandenburg. Quelle: Josephine Mühln

336 Verstöße habe die Polizei im vergangenen Jahr auf Brandenburgs Straßen registriert, bei denen Einsatzfahrzeuge behindert wurden oder es zu Unfällen kam. Aktuell seien 23 Vorgänge in Bearbeitung, sagte Jan Strotzler weiter. „Das ist aber nur ein Bruchteil von dem, was im täglichen Leben stattfindet.“

Die Polizei hat mehrere Probleme beobachtet: Die Rettungsfahrzeuge passen nicht durch die Gasse, weil die Autos kreuz und quer stehen, sobald ein Rettungsfahrzeug vorbei gefahren ist, machen die Autofahrer die Gasse wieder zu – oder sie nutzen die Rettungsgasse gar, um umzudrehen. „Das sind dann die besonders dreisten Fahrer, die der Polizei oder Feuerwehr hinterher fahren“, sagte Jan Strotzler.

200 Euro Bußgeld und zwei Punkte

Vielleicht müsse das Ganze noch mehr vereinfacht werden, ergänzte Ministerin Kathrin Schneider. „Wie zum Beispiel mit der Recht-Hand-Regel.“ Der Daumen symbolisiert die linke Spur, die nach links fährt – alle anderen Finger stehen für die rechten Spuren, die nach rechts fahren müssen.

Wer gegen die Regeln zur Bildung einer Rettungsgasse verstößt – und erwischt wird – muss mit einer Strafe von 200 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen. „Wenn außerdem die Behinderung von Rettungsfahrzeugen dazu kommt, wird die Strafe noch mal höher“, machte Jan Strotzler deutlich. „Wir können darüber diskutieren, ob die Höhe schon ausreicht – wichtig ist aber vielmehr, dass wir Verstöße feststellen und ahnden.“

Von Josephine Mühln