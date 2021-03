Kampf gegen Corona: So startet die Luca-App im Amt Wusterwitz

Wusterwitz

Die Luca-App ist für den Wusterwitzer Amtsdirektor Michael Hase ein wichtiger Baustein im Kampf gegen das Coronavirus.

Hilfe bei Nachverfolgung

„Große Zettelwirtschaft ist damit Geschichte. Falls das Gesundheitsamt später Listen benötigt, um Infektionsketten nachzuverfolgen, erhalten sie Daten schnell und digital, um Betroffene direkt zu kontaktieren“, sagt der Hauptverwaltungsbeamte.

So sieht die Luca-App auf dem Display des Amtsdirektors Michael Hase aus. Quelle: André Großmann

Er betont, dass die Anwendung für weniger Bürokratie bei Bürgern und Gewerbetreibenden sorgt. „Zeit ist Geld und in diesem Fall kann Zeitersparnis Leben und Gesundheit schützen“, sagt Michael Hase.

Gesundheitsamt erhält verschlüsselte Daten

Doch wie funktioniert die App? Jeder Nutzer meldet sich zunächst einmalig mit seinen Daten an. Beim Betreten eines öffentlichen Ortes scannt er mit der Handykamera einen QR-Code. Die App erkennt dann, wo sich der Gast aufhält und speichert Informationen ab.

Das Gesundheitsamt erfährt verschlüsselt davon. Hat der Gast gegessen, eingekauft oder ein Theaterstück gesehen und verlässt den Ort, checkt ihn die App anschließend automatisch aus. Wer das Programm mit dem Smartphone nutzen will, braucht das Apple-Betriebssystem iOS oder die Alternative Google Android in einer aktuellen Version.

Start bis Ende April

Das Land Brandenburg hat zur Nutzung der App einen Vertrag abgeschlossen. Amtsdirektor Michael Hase hofft auf einen schnellen Startschuss im Landkreis Potsdam-Mittelmark. „Wir planen jetzt die Vernetzung der Gesundheitsämter mit der App. Der Start gelingt zwar nicht vor Ostern, aber bis Ende April“, sagt Kreissprecherin Andrea Metzler auf MAZ-Nachfrage.

Dieser Zettel mit QR-Code hängt an der Tür des Wusterwitzer Amtsdirektors. Quelle: André Großmann

Michael Hase hat im Wusterwitzer Amtsgebäude den Start der Anwendung vorbereitet. An jeder Bürotür hängt ein Zettel mit QR-Code. Kommt eine Bürgerin oder Bürger zu einem Termin, scannen Nutzer zunächst den Code ein und checken sich anschließend wieder aus. Die Anwendung erfasst jeden Raum einzeln, das Amt gibt nur die Daten weiter, die das Gesundheitsamt für die Infektionskettenverfolgung benötigt.

App als „Mittel aus dem Lockdown“

Doch was machen Besucher ohne App und Smartphone? Hier setzen die Mitarbeiter des Amtes weiter auf klassische Kontaktformulare und eine Eintragung in die Besucherliste. Michael Hase betont, dass die Nutzung der App freiwillig ist. Er hofft auf Wusterwitzer Gewerbetreibende, die das Programm von Beginn an unterstützen.

Das Restaurant Bellavista ist zum Start dabei. „Das ist doch kein Problem“, sagt Chef Carlo Müller, Michael Hase sucht Firmen, die sich beteiligen. Für ihn ist wichtig, dass die App Corona nicht verhindert, sondern dabei helfen kann, das Virus einzudämmen. Er hat „Luca“ seit drei Wochen auf seinem Smartphone, war damit schon einkaufen und hat noch keine Probleme festgestellt.

„Die App zu nutzen ist für mich nicht Normalität, sondern notwendig und ein wichtiger Schritt, um schneller aus dem Lockdown zu kommen. Erst, wenn wir Corona im Griff haben, wird Normalität wieder zu Alltag“, sagt Michael Hase und schaut auf sein Smartphone.

Mehr Infos unter https://www.luca-app.de/

Von André Großmann