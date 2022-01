Niederwerbig

Wer leitet künftig die Geschicke in Potsdam-Mittelmark? Am 6. Februar wählen die Bürgerinnen und Bürger aus sieben Kandidaten den neuen Landrat. Die MAZ stellt sie politisch und privat vor. Diesmal: Jens Hinze (parteilos).

Landratswahl Potsdam-Mittelmark: unabhängiger Kandidat Jens Hinze

Eine Klingel gibt es nicht bei Familie Hinze in Niederwerbig. Dafür aber einen Kühlschrank und eine Mikrowelle mit Internet-Anschluss. Technische Raffinessen sind eine von mehreren Leidenschaften des Mannes, der als einer von sieben Bewerbern am 6. Februar zur Landratswahl in Potsdam-Mittelmark antritt.

Jens Hinze lebt gerne und aktiv auf dem Heimatdorf in Niederwerbig. Quelle: Thomas Wachs

Wer zu Jens Hinze möchte, klopft kurz am Hoftor und tritt ein auf das Gehöft. „Das ist hier so auf dem Dorf“, sagt er. Das kennt der 43-Jährige schon so seit seiner Kindheit. Nur wenige Meter weiter vom Wohnhaus seiner nun eigenen Familie mit zwei Kindern wuchs er auf dem Landwirtschaftshof seiner Eltern auf.

Nach dem Abitur weg aus der Heimat

Dann jedoch ist Hinze zunächst 15 Jahre lang weg aus der Heimat im Hohen Fläming. Damals immer schon gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau Elaine, die aus Linthe stammt. Zunächst geht es nach dem Abitur mit 18 Jahren zur Bundeswehr. Vier Jahre Laufbahn als Berufsunteroffizier liegen vor dem Studium für Fahrzeugtechnik an der renommierten Hochschule in Zwickau.

Das sind die Kandidaten Der amtierende Chef der Kreisverwaltung, Wolfgang Blasig (SPD), geht zum 31. März in den Ruhestand. Mit der Landratswahl am 6. Februar wird ein Nachfolger gesucht. Stichwahl-Termin wäre der 20. Februar. Es treten an: Marko Köhler (SPD), Amtsdirektor im Amt Brück, Christian Große (CDU), Vizebürgermeister in Werder, Georg Hartmann (Grüne) aus Werder, Meiko Rachimow (Piraten) aus Werder, Hans-Peter Goetz (FDP) aus Teltow sowie die beiden parteilosen Einzelbewerber Stefan Schwabel, Ortsvorsteher im Treuenbrietzener Ortsteil Lobbese, und Jens Hinze, ehrenamtlicher Bürgermeister der Niemegker Amtsgemeinde Mühlenfließ.

Der erste Job als junger Diplomingenieur führt nach Ostfriesland. Schon nach sechs Monaten im Betrieb wird Hinze Abteilungsleiter. 2008 wechselt der Experte zu einem großen Dienstleister für Fahrzeugtechnik am Zweigsitz in Berlin. Bis heute ist Hinze dort für das Produktmanagement und die Industrialisierung zuständig sowie im Betriebsrat für 1700 Beschäftige am Standort.

Bewusster Schritt zurück in die Heimat

Bis das Home-Office durch die Zwänge der Corona-Pandemie immer bedeutender wird, pendelt Hinze viel mit dem Auto. Von Berlin aus erst noch zwei Jahre nach Norden. Ab 2010, als die heute 17 Jahre alte Tochter Pauline zur Schule kommt, dann aber wieder in die alte Heimat. Das war ein bewusster Schritt. „Meine Frau und ich wollten beide, dass unsere Kinder so aufwachsen, wie wir es selbst beide erlebt hatten hier“, sagt Jens Hinze.

Familie übernimmt kleinen Hof in Niederwerbig

Vor zwölf Jahren übernimmt die Familie einen kleinen Hof in Niederwerbig. Stück für Stück wird er seither immer weiter ausgebaut zum gemütlichen Heim für die nach der Geburt des nun achtjährigen Sohnes Johann vierköpfige Familie.

Ihr gilt Hinzes weitere Leidenschaft. Filmabende auf dem Sofa und gemeinsame Bundesliga-Abende sind Kult. Und ein Stück weit auch bewusst gepflegte Gemeinsamkeit. So wie auch ab und an ein Kinoabend für alle vier Hinzes.

Fußballleidenschaft an Junior übertragen

Jens Hinze ist großer Fußballfan, hat selbst mal gespielt im Verein und das Hobby nun auch an den Junior übertragen. Nach der Schule wird gleich mal etwas gebolzt auf der mit Toren bestückten Wiese am Haus.

Jens Hinze macht beim Ausbau des Hofes für die Familie viel selbst. Derzeit wird altes Parkett für den Partyraum aufgearbeitet. Quelle: Thomas Wachs

„Beim Hausbau mache ich vieles selbst. Alles was geht und was ich mir selbst beibringen konnte“, sagt der Hausherr. Nur für die Elektrik und das Mauern ließ er Profis ran. Dachdecken und die Installation neuer Wasserleitungen traute er sich selbst zu. Im Moment tüftelt der 43-Jährige an einem alten Parkettboden, den er für den Partyraum in der Scheune aufarbeitet. Wenn es die Freizeit erlaubt.

Dorfleben am Laufen halten

Doch die ist knapp. Denn eine weitere Leidenschaft des Niederwerbigers ist es neben dem Beruf „das Dorfleben am Laufen zu halten“. Seit 2014 engagiert sich Hinze dazu in der Lokalpolitik. Er wird Gemeindevertreter in Mühlenfließ und Ortsvorsteher für Niederwerbig-Jeserig. Seit 2017 ist der 43-Jährige ehrenamtlicher Bürgermeister der Heimatgemeinde Mühlenfließ im Amt Niemegk.

Mit 16 Jahren tritt Hinze in die örtliche Feuerwehr ein und bleibt ihr bis heute treu. Den Sport-, Traditions- und Feuerwehrverein für das Doppeldorf Niederwerbig-Jeserig gründet er 2011 und leitet ihn bis heute. Bis dahin eingeschlafene dörfliche Traditionen wie das gesellige Zimpern werden seither wieder gepflegt.

Hinzes Hobby ist es, anderen zu helfen

„Papas Hobby ist es, anderen Menschen zu helfen“, sagen nun auch schon seine Kinder. Für sie und ihre Mitschüler ist er Elternsprecher in zwei Klassen an den Schulen in Treuenbrietzen. Gleichberechtigte und gute Bildung auch für Kinder in ländlichen Region des großen Landkreises Potsdam-Mittelmark sind ihm eines seiner Anliegen.

Jens Hinze (parteilos) aus Niederwerbig möchte Landrat von Potsdam-Mittelmark werden. Quelle: Thomas Wachs

Hinze brennt für die Kommunalpolitik. Die Motivation, nun Landrat werden zu wollen, seien die Bürgerinnen und Bürger der Region. „Ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht mehr selbst bewegen, wir lassen uns nur noch verwalten“, sagt Hinze. Als Bürgermeister ärgere er sich oft über zu große Hürden seitens der Verwaltung.

Vertrauen in den Landkreis verloren

„Die Menschen in den Städten und Dörfern im ländlichen Raum haben das Vertrauen in den Landkreis verloren“, glaubt Hinze. Er plädiert für einen stärkeren Sozialausgleich zwischen dem prosperierenden Norden sowie dem dünner besiedelten Süden und Westen des Landkreises. Die Schnittmengen sollte besser gemeinsam genutzt werden.

„Wer Veränderung möchte, muss dafür selbst anpacken“, ist ein Motto von Jens Hinze. „Meckern kann heutzutage jeder schnell. Auch wenn man keiner Partei angehört – so wie ich – kann das Amt des Landrates durch jeden Bürger besetzt werden“, sagt der Kandidat. „Ich bin überzeugt, hier etwas verändern zu können, darum stelle ich mich zur Wahl.“

Kommunikation und Transparenz seien ihm wichtig, um die Menschen der Region besser über politische Entscheidungen und die von Behörden zu informieren. „Sie müssen besser eingebunden werden“, sagt Hinze. Kürzlich hat der Bürgermeister daher auch einen Kanal in einem Telefon-Nachrichtendienst geschaltet. Über den verfolgen mehr als 150 Bürger der Gemeinde nun seine Erklärungen zur Kommunalpolitik.

Digitale Verwaltung ist ein Ziel

Seinen Wahlkampf führt der von Computertechnik begeisterte Ingenieur auch in Sozialen Netzwerken. „Das viele Geld für ein paar Plakate wollte ich aber nicht ausgeben als Einzelbewerber“, so Hinze.

Jens Hinze (parteilos) aus Niederwerbig möchte Landrat von Potsdam-Mittelmark werden. Die Verwaltung müsse digitaler werden, fordert er. Quelle: Thomas Wachs

Die digitale Vernetzung funktioniere im persönlichen Bereich schon gut bei den Bürgern in Potsdam-Mittelmark. „Nur leider nicht in den Verwaltungen“, sagt der Landratskandidat. „Es muss möglich gemacht werden, egal wo man im Landkreis lebt, dass Dinge digital erledigt werden können und man erkennt, wo sich was mit welchem Bearbeitungsstand befindet“, fordert Hinze.

Auch die Verwaltung müsse sich dem Wandel anpassen und den sozialen Medien öffnen. „Der Landkreis muss sich stärker als Dienstleister und Unterstützer unserer Gemeinden, Ämter und Städte sehen.“

Neben der digitalen Vernetzung müsse auch die analoge Infrastruktur stärker ausgebaut werden. „Gute Verkehrswege, ein leistungsstarker öffentlicher Nahverkehr sowie Radwege, die oft noch mit Wegen für die Land- und Forstwirtschaft stärker verbunden werden könnten, haben ein große Bedeutung in unserem Landkreis“, sagt Jens Hinze. „Man muss es möglich machen, aus Werder, Teltow, Kleinmachnow mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad in den Hohen Fläming zu gelangen und zurück, egal an welchem Wochentag.

Bekenntnis zur Energiewende

Das Familienauto mit Gasantriebe ist für Hinze seit vielen Jahren schon „mein Beitrag zur Energiewende, weil es enorm CO2 einspart“, sagt der Niederwerbiger. Die häufigeren Tankstopps nach nur 350 Kilometern nimmt er in Kauf auch als Vielfahrer. Auch beruflich kennt er sich aus mit alternativen Antrieben. „Aktuell rüsten wir Dieselbusse auf Elektro um“, erzählt Hinze.

Die Energiewende hält er für wichtig. Auch direkt vor der Haustür. Den Aufbau von Windparks im Gemeindegebiet hat er unterstützt als Bürgermeister. Dass die betroffenen Kommunen nach neuesten Gesetzesänderungen „nun wenigstens auch mal direkt finanziell von den Erlösen profitieren, ist da nur gerecht“, sagt der Kandidat zur Landratswahl am 6. Februar.

Von Thomas Wachs