Ungewöhnlich ruhig wird es an diesem 11. November vor und in vielen Rathäusern in Potsdam-Mittelmark: Auch vor dem närrischen Leben macht Corona nicht Halt, fast überall sind der Sturm auf das Rathaus und der Kampf um den Stadtschlüssel abgesagt. Doch nicht überall fällt der Karnevalsanfang aus.

Teltow : Miniatur-Rathaussturm

Einen „echten“ Rathaussturm, wenn auch deutlich abgespeckt, wird es etwa in Teltow geben. Hier möchte sich der Damenelferrat „Rot-Weiß“ Teltow nicht der Pandemie geschlagen geben, sodass am Mittwoch Präsidentin Manuela Böhm in Aktion treten wird: „Ich werde in voller Montur alleine vor dem Rathaus den Stadtschlüssel fordern, den Bürgermeister Thomas Schmidt dann an einem Seil aus dem Fenster runterlassen wird. Als Dank hänge ich den Orden dran und er zieht ihn nach oben. Alles natürlich ohne Körperkontakt oder andere Mitglieder.“ Böhm ist etwas traurig, so wären fast alle rund 40 Kinder des Vereins von den Schulen freigestellt worden, um bei dem Ereignis dabei sein zu können – doch nun dürfen sie nicht mitmachen.

Vor zwei Jahren stürmte der Teltower Damenelferrat in voller Personalstärke das Teltower Rathaus erfolgreich. Quelle: Stadt Teltow

„Für den Rest der Saison ist alles abgesagt“, so die Präsidentin weiter. Die Entscheidung sei schon sehr früh, im August, getroffen worden, denn es sei unter anderem auch um den Kauf der Kostüme und die Anmietung des Saals gegangen. Ende März oder Anfang April sollen dann aber hoffentlich doch noch die Kinder im August-Mattausch-Park die Gelegenheit bekommen, ihren Eltern ihre Tänze vorzuführen.

Beelitz : Fotostory im Comic-Stil

Auch in Beelitz arbeiten der Carneval Club (BCC) und die Stadt gemeinsam an einem Plan B. Hier gibt es eine Fotostory im Comic-Stil, erzählt BCC-Präsidentin Katrin Schmidt. Auf Bildern, die schon vor dem aktuellen Lockdown entstanden sind, wird mit Kanonen und Sprechblasen um den Schlüssel gekämpft, bestätigt Thomas Lähns, Sprecher der Stadt. Ansonsten sind vorerst einmal alle Veranstaltungen abgesagt, nicht einmal ein neues Prinzenpaar wurde gefunden. Noch hofft Schmidt, dass auch hier wenigstens die Kinder und Jugendlichen später noch einmal die Möglichkeit bekommen, ihre Tänze vorzuführen, immerhin trainieren sie dafür fleißig – außer jetzt im November natürlich.

Aufführungen und Tänze gibt es in diesem Jahr nicht nur beim Karnevalsclub Werder nicht. Quelle: KCW

Werder: Videofassung des Rathaussturms

Auf das Medium „Video“ ist man in Werder umgestiegen. Ein neuer Imagefilm wurde vor dem Lockdown gedreht, in dem der Elferrat geweckt wird und in dem auch die Schlüsselübergabe stattfindet. Mit dem 11. November wird er auf den sozialen Netzwerken gepostet. „Wir hoffen auf ein fleißiges Teilen“, sagt Karsten Möwes vom Karnevalsclub Werder. Dass alles, was reell stattfinden würde, abgesagt werden musste, tut ihm umso mehr weh, als sein Verein dieses Jahr sein 60. Jubiläum feiern würde.

Der Karnevalsclub Werder bei den Dreharbeiten zu seinem Video 2020 - Poolnudeln dienen dabei als Corona-Abstandshalter. Quelle: KCW

Teltow und Glindow : 66 Jahre können nicht gefeiert werden

Gleich das 66-jährige Bestehen, das sonst besonders närrisch gefeiert wird, steht in dieser Saison beim Teltower Carneval Club (TCC) und beim Glindower Carneval Club an. Beide Vereine haben die Session aber schon abgesagt, TCC-Vizepräsident Detlef Burhenne hofft zwar noch auf den Rosenmontag, so richtiger Optimismus kommt bei ihm aber nicht auf, obwohl die Orden schon bestellt sind.

In Glindow ist ein Rathaussturm dafür erst gar nicht nötig, hier hat man den Schlüssel gleich behalten: Am Aschermittwoch war die Rückgabe versäumt worden und danach gab es keine Gelegenheit mehr. „Jetzt verwalten wir die Ortskasse gleich weiter“, scherzt Präsident Christian Buge. Nächstes Jahr soll dann durchgestartet werden: Mit dem neuen Veranstaltungsort auf dem Spargelhof Klaistow, nachdem der Verein sein Stammhaus in Werder verloren hat, und dem neuen Prinzenpaar von diesem Jahr, das in dieser Session nicht gekrönt werden kann.

Der Glindower Carneval Club bei den Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Brandenburg/Havel. Quelle: privat

Ferch: Karneval fällt aus

Auch in Ferch fällt der Karneval weitgehend aus. So sollen zwar einzelne Programmpunkte per Video aufgenommen werden, auch die Schlüsselübergabe könnte noch so stattfinden, so Präsidentin Yara Bechler. Der „ Karneval im Zelt“ sei jedoch komplett abgesagt, das wäre mit Abstandsregelungen und den anderen Vorgaben finanziell nicht stemmbar. Sie versteht die Enttäuschung: „Im Sommer haben sich schon alle gefreut, dass man wieder trainieren konnte, die Kleinen haben schon ganz euphorisch gefragt, wann sie wieder auftreten dürfen.“ Bechler selbst ist nicht ganz so traurig über die gewonnene Freizeit, auch wenn sie das lieber nicht allzu laut sagt. Ihr Sohn feiert demnächst seinen zweiten Geburtstag, ihr Tochter ist gerade ein halbes Jahr alt. „Ein bisschen Zeit für die Familie ist ja auch ganz schön.“

Von Konstanze Kobel-Höller