Kasse des Vertrauens: Wo Autofahrer auf der Durchreise im Hohen Fläming shoppen können

Mittelmark

Kurz vor dem Mittagessen trifft man Rainer Merten in seinem kleinen Verkaufshäuschen an der Hauptstraße in Cammer. Hier stellt er gerade einige Schälchen mit Himbeeren und Brombeeren in die Kühlvitrine.

Daneben platziert: die Kasse des Vertrauens, eine bunte Blechbüchse. „Im Ausnahmefall findet sich in den Ferienzeiten auch mal nur eine Hand voll Kleingeld darin“, erzählt er. Aber in der Regel würden die Leute auch für das Obstangebot bezahlen.

Anzeige

Erst Erdbeeren, dann Heidelbeeren

Der Anbau auf der Plantage des Hofes ist nicht immer einfach. Der primitive Boden fordert fachmännisches Know-how, um eine gewisse Ertragssicherheit zu haben. Zu DDR- Zeiten hat er Merten sein Diplom als Agraringenieur an der Humbolt-Uni in Berlin gemacht und weiß, wie der Obstanbau hierzulande Früchte trägt.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wenn die Maifröste durch sind, geht es mit der Beerenernte los. Das funktioniert ganz gut“, sagt Merten. Ende Mai, Anfang Juni erntet er die ersten Erdbeeren. Dann Heidelbeeren und nun Him- und Brombeeren.

Es gibt Tage, an denen reifen die Früchte so schnell, dass er innerhalb von drei Tagen zweimal ernten kann. In Plastikschälchen landen sie in der Kühlvitrine im Verkaufsbüdchen. Vandalismus habe er noch nicht erfahren, ist aber auch für den Ernstfall versichert. An langen Sommerabenden läuft der Verkauf am Straßenrand, sofern noch Obst da ist, schon mal bis 22 Uhr.

Nebenerwerb zum Marktverkauf

Feste Öffnungszeiten gibt es nicht, denn der Verkauf läuft im Nebenerwerb für Land und Forst, wie es für die offizielle Anmeldung des Straßenverkaufs im Finanzamt heißt. Im Holzbüdchen landen ganzjährig Obst und Gemüse vom Feld, welche auf dem Markt keine Abnehmer gefunden haben. An diesem Tag sind es fünf Schalen mit frisch geernteten Beeren im Straßenverkauf.

Regelmäßig verkauft der 61-Jährige auf dem Markt am Bassinplatz in Potsdam, was der Anbau hergibt. „Von den Erdbeeren bringen wir dann meist gar nichts mehr mit zurück, was in den Hofverkauf könnte“, sagt Merten über erfolgreiche Verkaufstage. Dann bleibt die Vitrine im Holzhäuschen schon mal leer.

Blumensträuße und Natur-Deko

Ein Dorf weiter, in Freienthal, lädt am Ortsausgang in Richtung Brück linksseitig ein Holzwagen mit Dekorationen aller Art aus Naturmaterialien zum Anhalten ein. Angela Markendorf verkauft hier bäuerlich Rustikales.

In Zeiten von Corona hängt sogar ein Hinweisschild mit dem einzuhaltenden Mindestabstand am Verkaufsstand. Seit sechs Jahren verkauft die 53- Jährige hier ganzjährig Gestecke, kleine Dekoratives und am Wochenende frische Blumensträuße.

„Die Blumen werden sehr gut angenommen“, erzählt Markendorf. Sie stammen teils aus ihrem eigenen Garten und werden frisch aufgebunden. Für die selbst hergestellte Deko interessieren sich oft Kunden, die auf der Durchreise sind, als kleine Mitbringsel aus dem Fläming.

Da der Verkaufsstand ganzjährig der Witterung ausgesetzt ist, wird Naturmaterial ausgewählt, die dem Stand hält. Im Sommer schmelzen bei Hitze schon mal die Kerzen. Jeden Abend wird die Kasse geleert und nach dem Rechten geschaut.

Kasse des Vertrauens funktioniert

Mit der Kasse des Vertrauens hat die gelernte Köchin noch keine schlechte Erfahrungen gemacht. „In der Regel zahlen die Kunden auch für die Ware.“ Sie achte darauf, dass unter den Stücken nicht unbedingt die hochwertigsten Materialen verwendet werden, um es für Langfinger nicht noch attraktiver zu gestalten.

Wie eine Art Vogelscheuche sorgt auch eine am Wagen angebrachte Kamera dafür, dass niemand auf die Idee kommt, ohne zu bezahlen zu fahren. Aufzeichnungen dürfen damit rein rechtlich nicht gemacht werden.

In der Adventszeit bietet Markendorf dann auf ihrem Hof in Freienthal wieder die beliebten Adventsgestecke an. Es ist der erste große Verkauf in diesem Jahr, auf den sie sich, gerade weil in Corona-Zeiten alles abgesagt worden ist, besonders freut.

Von Natalie Preißler