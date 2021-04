Werder (Havel)

Die Hoffnung auf ein Mini-Baumblütenfest in Werder schwindet, aber die Obstbauern wollen sie nicht verlieren. Nach derzeitigem Stand der Corona-Regeln sieht es für ein gemütliches Zusammensitzen in den blühenden Obstgärten allerdings schlecht aus. Gerade spitzt sich das Infektionsgeschehen in Potsdam-Mittelmark wieder zu – normalerweise hätte in wenigen Tagen der Aufbau des 142.Festes begonnen. Wegen der Pandemie ist das große Blütenfest schon im Dezember abgesagt worden. Die Obstbauern richten sich darauf ein, ihre fruchtigen Tropfen wenigstens an den Gärten in Flaschen zu verkaufen.

Das bestätigt der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Reinhard Schmidt, auf Nachfrage der MAZ. „Einige haben ihre Weine auch schon mit auf den Frischemarkt genommen, um sie dort zu verkaufen“, sagt er. Was in diesem Jahr ebenfalls pandemiebedingt wegfällt, ist der Wettbewerb um die Goldenen, Silbernen und Bronzenen Obstweinkruken, den der Verband eigentlich jährlich durchführt. „Wenn die Preisrichter die Proben nehmen, kommen einige Leute zusammen. Das wäre aus Sicht des Vereins nicht realisierbar gewesen“, erklärt Reinhard Schmidt.

Online-Tasting schon diesen Samstag

Michael Schultz, Vorsitzender des Fördervereins Baumblüte und Chef von Schultz’ens Siedlerhof in Elisabethhöhe, hätte seine Weine eigentlich vor dem Blütenfest auf dem Tulpenfest in Potsdam verkosten lassen. Weil das auch nicht stattfinden kann, hat er sich eine Alternative überlegt. „Wir haben ein Online-Tasting ins Leben gerufen. Wer dabei sein will, kann bei uns das Päckchen mit sechs kleinen Flaschen der beliebtesten Sorten bestellen oder am Hof kaufen“, sagt er. In einem Youtube-Livestream führen er und sein Vater Günter am kommenden Samstag (17. April) und am 1. Mai durch die Verkostung, erzählen über die Herstellung des Weins und blenden Bilder von den vergangenen 30 Jahren Blütenfest ein.

Der Hohe Weg war bei den Baumblütenfest-Besuchern immer eine beliebte Adresse. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wir denken, dass es die Leute auch ein bisschen vom Corona-Alltag ablenken kann“, so Michael Schultz. Derzeit geht der Obstbauer davon aus, dass sich die Baumblüte in diesem Jahr etwas länger hinziehen könnte, denn viele Blüten stecken noch in den Knospen. „Wenn es bis dahin möglich ist, könnte man also auch noch nach der ersten Mai-Woche, wenn das Blütenfest normalerweise schon zu Ende wäre, noch unter blühenden Bäumen sitzen“, sagt er.

Das große Ziel sei es, trotz der Absage des Blütenfestes viel Obstwein zu verkaufen und die Kunden zu behalten. Denn nur so könnten die Bauern, ob es nun ihr Hobby oder ihr Beruf ist, die Gärten weiter bewirtschaften. „Wenn die Leute nicht kommen und den Wein kaufen, bleiben die Kruken voll. Dann kann kein neuer Wein produziert werden“, erklärt Michael Schultz. Deshalb hätten viele Produzenten ihren Wein in mehr Glasflaschen abgefüllt, um ihn länger halten und auch nach der Blütenfest-Zeit zu verkaufen. Auf dem Festgelände in der Innenstadt, in der viele Produzenten ihren Wein an Ständen verkaufen, wurden wegen des Glasflaschenverbots sonst nur Plastikflaschen oder Becher ausgegeben.

Investition in Online-Shop

Stefan Lindicke verkauft seine Weine auch in diesem Jahr am Hof und über den Online-Shop, in den er investiert hat. Ab 15 Euro Einkaufswert ist die Lieferung innerhalb Werders kostenfrei. Der Stadtgarten im Hohen Weg muss zur Festzeit voraussichtlich geschlossen bleiben. Dass viele Blüten noch nicht aufgebrochen sind, wie es oftmals zu dieser Zeit schon der Fall war, gebe zwar einerseits Anlass zur Hoffnung, aber: „Man sieht den Schaden der kalten Nächte schon“, sagt Stefan Lindicke. Die ersten Kulturen, zu denen zum Beispiel die Aprikose und der Pfirsich zählen, seien teilweise schon verblüht. Doch selbst dann ist die Gefahr der Frostschäden nicht gebannt: „Die Nachblüte, also die Zeit, in der sozusagen das Embryo der Frucht gebildet wird, ist auch frostempfindlich“, so der Inhaber des Obsthofes am Plessower Eck.

Noch keine Absage bekommen

Detlef Lapp produziert auf seinem Hof in Bliesendorf seit neun Jahren Obstwein. Quelle: Luise Fröhlich

Detlef Lapp, Bliesendorfer Unternehmer und Hobby-Winzer, will den Glauben an ein kleines Blütenfest in den Höfen und Gärten noch nicht aufgeben. „Ich habe für meinen Hof eine Genehmigung beantragt und bis jetzt noch keine Absage bekommen“, sagt er. Alles sei vorbereitet, die Weine und der beliebte Himbeersecco in neuer Rezeptur frisch abgefüllt. Zur Not verkauft auch er die Flaschen an der Hoftür.

Von Luise Fröhlich