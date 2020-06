Mittelmark

Erneut hat es binnen 24 Stunden keinen weiteren Corona-Fall in Potsdam-Mittelmark gegeben. Das teilt Kai-Uwe Schwinzert, Pressesprecher des Landkreises, am Dienstagnachmittag mit. Seit Ausbruch der Pandemie sind 555 Mittelmärker erkrankt. 42 von ihnen starben an Covid-19. In stationärer Behandlung sind derzeit 21 Menschen. Als genesen gelten 475 Männer, Frauen und Kinder.

Nach der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg würden die Schutzmaßnahmen wieder erhöht, wenn sich auf 100.000 Einwohner bezogen 50 Personen binnen einer Woche neu infizierten. Auf den Landkreis bezogen würde das einen Wert von 107 Neuinfizierungen bedeuten. Dieser Wert liegt in Potsdam-Mittelmark derzeit bei vier neuen Fällen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Marion von Imhoff