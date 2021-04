Keine Massenunterkunft für Geflüchtete in Schmerwitz: Kreis soll jetzt Wohnungen anmieten

Mittelmark

Wohnungen statt Plattenbau: In Schmerwitz wird es keine Massenunterkunft für 100 Geflüchtete geben. Stattdessen sollen maximal 48 Asylbewerber in dem Wiesenburger Gemeindeteil unterkommen. Sie sollen nun in Wohnungen einziehen.

Dafür sprachen sich die Mitglieder des Sozialausschusses des Kreistages von Potsdam-Mittelmark aus. Sie stimmten am Donnerstagabend in einer Video-Sondersitzung geschlossen gegen eine Vorlage aus der Kreisverwaltung, wonach 100 Geflüchtete in der ehemaligen Kampfgruppenschule einquartiert werden sollten. In dem dafür vorgesehen Plattenbau war bis vor einigen Jahren die Seniorenresidenz am Schloss untergebracht.

Anträge von Linken und SPD

Außerdem folgten die Lokalpolitiker zwei Anträgen von den Linken und der SPD. Diese sind jeweils gegen das Einrichten von Gemeinschaftsunterkünften in Schmerwitz und für das Anmieten von Wohnungen für maximal 48 Menschen formuliert. Schmerwitz hat knapp 250 Einwohner und bereits 25 Asylbewerber aufgenommen. Sie leben in Wohnungen.

Während der Antrag der Linken das Anmieten von Wohnungen im Dorf aus dem Bestand der Gutsbesitzerfamilie van Schonhooven favorisiert, schlägt die SPD-Fraktion alternativ dazu den Umbau der als Hotel genutzten zwei Backsteinbauten in der ehemaligen Kampfgruppenschule vor. Auch sie sind in Privatbesitz. Beide Anträge erhielten eine breite Mehrheit. Die Kosten für diese Vorhaben sind noch unklar. Die Unterbringung im Plattenbau würde laut Verwaltung mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen.

Emotionsgeladene Debatte

Der Abstimmung war eine heftige und emotionsgeladene Diskussion vorausgegangen. Darin sprachen sich alle Lokalpolitiker, die sich zu Wort gemeldet hatten, gegen die vom zuständigen Fachbereichsleiter Bernd Schade vorgesehene Massunterkunft im Plattenbau aus.

Die ehemalige Seniorenresidenz Schloss Schmerwitz, ein Plattenbau der früheren Kampfgruppenschule. Quelle: René Gaffron

„Wir sind als SPD-Fraktion deutlich gegen die Gemeinschaftsunterkunft, wie sie die Kreisverwaltung vorschlägt“, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Berthold Satzky.

„Wir spielen mit dem Feuer, die Stimmung droht zu kippen“, warnte Astrit Rabinowitsch (Linke) mit Blick auf die Einwohnerzahl. Sie ist auch Gemeindevertreterin in Wiesenburg/Mark. Gleichzeitig übte sie heftige Kritik an der Kreisverwaltung und bezeichnete das Zustandekommen der Beschlussvorlage als „intransparent“. Das Papier könne man „durchaus als Affront bezeichnen“, sagte sie.

„Massenunterkünfte sind nicht mehr zeitgemäß“

„Wir müssen die Leute vor Ort sehen“, erklärte Uwe Große-Wortmann (AfD-Fraktion). „Integration stelle ich mir anders vor.“

Darauf wies auch Rita Neumann (Freie Bürger und Bauern) hin. „Wir haben auch unseren Menschen gegenüber eine Verpflichtung“, sagte sie. „Massenunterkünfte sind einfach nicht mehr zeitgemäß.“ Neumann war früher lange Jahre Geschäftsführerin des Gutes Schmerwitz.

„Meine Fraktion ist absolut gegen eine Massenunterkunft“, erklärte auch Reinhard Keding (FDP/BiK-BiT/IGH). „Dass in Schmerwitz nur 250 Leute wohnen und dann noch 100 Flüchtlinge dazukommen sollen, das ist nicht in Ordnung.“

Die Bündnisgrüne Ulrike Wunderlich kritisierte, dass der Kreis die Aufnahmebereitschaft der Schmerwitzer nun gegen diese richte, sei „fatal und zynisch“. Vielmehr müsse der Kreis sich Gedanken machen, wie er bezahlbaren Wohnraum beschaffen könne.

Appell an die Volksvertreter

Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke) und der Gemeindevertreter Johannes Blatt (Bündnisgrüne) hatten sich vor der Abstimmung mit einem Appell an die Volksvertreter gewandt. Darin bekräftigten sie noch einmal die Aufnahmebereitschaft des Ortes, wiesen jedoch auch auf die Grenzen des Möglichen hin. „Das Vertrauensverhältnis ist geschädigt“, sagte Beckendorf in Hinblick auf das Verhalten des Kreises.

Johannes Blatt hatte schon im Vorfeld eine Stellungnahme zum umstrittenen Verwaltungsvorschlag eingebracht. Darin favorisierte er noch einmal das Anmieten von Wohnungen im Ort für bis zu 48 Menschen. „Herr Schade, nutzen Sie das Angebot von Wohnungen, dann nehmen wir Wiesenburg/Mark als Modell für den ganzen Landkreis“, rief er dem zuständigen Fachbereichsleiter Bernd Schade zu.

Fachbereichsleiter Schade verteidigt Vorlage

Schade begründete indessen seine Beschlussvorlage mit dem Fehlen von Wohnraum für Asylbewerber im Landkreis Potsdam-Mittelmark. „Der Kreis muss in diesem Jahr noch 328 Geflüchtete unterbringen“, sagte Schade. Es gebe aber momentan nur 36 frei Plätze. „Das Problem ist, wir haben keine Kapazitäten mehr für Aufnahmen.“

Die Kreisverwaltung ist jetzt wiederholt mit ihrem Vorhaben, ein Flüchtlingsheim in Schmerwitz einzurichten, gescheitert. In einem ersten Anlauf hatte Bernd Schade sogar noch mehr als 200 Menschen in dem Plattenbau einquartieren wollen.

Das letzte Wort hat jetzt der Kreistag. Dieser kommt am Donnerstag, 29. April, zu seiner nächsten Sitzung in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle zusammen. Doch nachdem der zuständige Fachausschuss die Beschlussvorlage der Verwaltung einstimmig abgelehnt hat, gilt ein Scheitern des Papiers auch im Kreistag als sehr wahrscheinlich.

Von Hermann M. Schröder