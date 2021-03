Keine Präsenzpflicht: Ärger in Brandenburger Schulen

Das Brandenburger Bildungsministerium hat die Pflicht zum Präsenzunterricht am Sonntagabend ausgesetzt. Davon ausgenommen sind nur die Abschlussklassen der Klasse Zehn und Zwölf. Bis zum Start der Osterferien am 29. März entscheiden also die Eltern und Erziehungsberechtigten, ob Kinder vor Ort am Unterricht teilnehmen. Bis dahin gehört der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht zum Alltag.

Wenn Eltern sich entscheiden, die Kinder nicht zur Schule zu schicken, werden sie gebeten, die Schulen zu informieren. Diese Abwesenheiten der Schülerinnen und Schüler werden nicht als unentschuldigte Fehlzeiten gewertet.