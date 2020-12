Reetzerhütten

„Schneeweißchen und Rosenrot“, „Hänsel und Gretel“, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – zu den Weihnachtsfeiertagen gehören Märchenklassiker alle Jahre wieder fest ins Programm der öffentlich-rechtlichen Sender. Auch die ein oder andere DEFA-Produktion wird dabei über die Fernsehbildschirme flimmern – und darin so manche Kerze aus dem Fläming flackern. Ausgestattet mit zwei bis drei Dochten für fernsehtauglich hellen Kerzenschein, wie Klaus-Peter Klenke, Inhaber der Buchal-Kerzenfabrik in Reetzerhütten, erklärt. Die Ursprünge seines Familienunternehmens liegen im Berlin der 1920er Jahre. In den 1930ern war der Betrieb die größte Wachsfackelfabrik Berlins. Während des zweiten Weltkriegs evakuierte Klenkes Großvater Herbert Buchal seine Maschinen dann in den Fläming. Hier lag damals das Zentrum der deutschen Bienenwachsproduktion, die Familie hatte Kontakte in die Region. Achtzig Jahre später entstehen unweit von Wiesenburg immer noch Buchal-Kerzen nach alter Tradition - handgezogene Altarkerzen, Taufkerzen, Kerzen für Weihnachtspyramiden oder Adventskränze. Und eben Filmkerzen.

Tricks gehören zum Geschäft

Für die Kinoreihe rund um den Zauberlehrling Harry Potter habe man ebenso Kerzen gefertigt, wie für Roland Emmerichs Mantel-und-Degen-Thriller Anonymus oder für neuere Netflix-Produktionen, berichtet Klenke, der seit 1985 im Familienbetrieb arbeitet. So mancher Trick gehört dabei zum Geschäft. „Mitunter haben wir schon Glasrohre anstelle eines Dochtes eingezogen, so dass man mit Hilfe von Glas die Flammen im Film steuern kann.“ Auch einen Pinocchio-Film habe man effektvoll ausgestattet. „Da haben wir einen fertigen Kopf bekommen, in Wachs eingearbeitet und so bearbeitet, dass es aussieht wie ein Baumstumpf. Der Schauspieler schält dann nur noch das weiche Wachs ab und dann sieht es so aus, als ob er schnitzen kann.“

Familienbetrieb mit historischen Maschinen

Der Diplomingenieur für anorganische und organische chemische Technologie übernahm das einst als „Kerzen- und Wachswarenfabrik Drechsler und Buchal“ gegründete Kerzenunternehmen von seiner Mutter. Sohn Christian Buchal ist ausgebildeter Wachsziehermeister. Ein echter Familienbetrieb, in dessen Räumen auch noch die ein oder andere historische Maschine zu besichtigen ist. Über hundert Jahre alt ist etwa eine Handzugbank, mit der bis in die 80er Jahre hinein die Kerzendochte des Unternehmens manuell bis zu vierhundert Mal durch heißes Wachs gezogen wurden. Heute würde die Maschine nicht mehr für die Produktion verwendet, sagt Klenke. Die Grundtechnik sei aber gleichgeblieben. Auf große Trommeln gewickelte Dochtstränge gleiten immer und immer wieder durch flüssiges Wachs, das nebenan in einem großen Kessel mit eineinhalb Tonnen Fassungsvermögen aus Bienenwachs und Paraffin gemischt wird. Solange bis sie einen Durchmesser von vier Zentimetern erreichen. Besonders große Kerzen, etwa für den Brandenburger Dom, werden anschließend mit der Hand gegossen. Dafür hängen die Kerzenrohlinge an karussellartig angebrachten Stangen über einem großen Zuber und werden Schicht für Schicht mit einer Kelle flüssigem Wachs überzogen. Eineinhalb Tage vergingen im Winter bis die Kerzen einen Durchmesser von neun Zentimetern erreichten, sagt Klenke. Im Sommer seien es sogar drei bis vier Tage.

Dauerbrenner sind Adventskugelketten

Während an den Stangen schon die ersten Kerzen fürs Ostergeschäft hängen, ploppen aus einer Maschine gerade kleine, runde Kerzenkugeln. Adventskugelketten, der Dauerbrenner des flämischen Unternehmens.„Die liefern wir bis nach Amerika, bis nach Österreich“, sagt Klenke. Auch Weihnachtsbaumkerzen, Adventskalenderkerzen und Kerzen für Adventskränze hat er im Programm. Trotz Weihnachtsgeschäft ist es allerdings kein gutes Jahr für den Kerzenhersteller. Normalerweise nehme man an vier bis sechs Weihnachtsmärkten teil, so Klenke. Durch deren Ausfallen habe man nun starke Umsatzverluste. Und auch die derzeitige Schließung von Restaurants und Hotels, regelmäßige Abnehmer der Kerzen aus dem Fläming, machten dem Unternehmen zu schaffen. Selbst Kirchen könnten künftig wohl weniger Kerzen benötigen, mutmaßt Klenke. Weil die Gottesdienste während des Lockdowns im Frühling ausfielen, dürften etliche Gemeinden ihre Kerzenvorräte langsamer aufbrauchen als üblich. Ein Problem für das kleine Unternehmen, das derzeit auch auf touristische Führungen durch die Produktionsräume mit angeschlossenem Werksverkauf verzichten muss. Die drei Mitarbeiter des Betriebs sind derzeit in Kurzarbeit. Allerdings habe zumindest der Online-Handel etwas angezogen, so Klenke.

Kunden können auf der Website unterschiedlichste Kerzenkreationen bestellen - auch mit individueller Beschriftung. Und in 35 verschiedenen Grundfarben. Gerade seien Weihnachtskerzen in Gold und Schwarz im Trend, sagt Klenke. Auch Rot gehe zur Weihnachtszeit immer gut. Die Nachfrage nach dem zeitweise sehr beliebten Lila und Blau habe hingegen stark abgenommen. Auch kirchliche Motive, mit denen die Kerzen in Reetzerhütten per Hand verziert werden, seien nicht mehr so gefragt. „Heute müssen wir eben Schneemänner modellieren und Weihnachtsmänner“, sagt Klenke. Alles sei ein wenig individueller geworden.

Von Hand bemalte Kerzen

Auf einem der Tische in den Werkräumen steht gerade eine massive goldgelbe Kerze, beinahe pompös verziert mit einer Vielzahl von Zwergenfiguren, Pilzen und Blumen. Der Wachsschmuck wird auf die fertige Kerze geklebt und von einer Mitarbeiterin mit der Hand bemalt. Eine aufwendige Angelegenheit. Für die es eine eigene Ausbildung gibt - Kerzenherstellerin und Wachsbildnerin – und für die man keine zitterigen Finger haben darf. Dann entstehen schon mal kleine Kerzenkunstwerke. Oder äußerst ungewöhnliche Kreationen auf Kundenwunsch. So habe er etwa eine Hochzeitskerze mit dem Logo von Borussia Dortmund gefertigt, erzählt Klaus-Peter Klenke schmunzelnd. Und auch schwarze Hochzeitskerzen seien ihm schon untergekommen. Der Kerzenhersteller empfiehlt Verbrauchern übrigens beim Kauf von Kerzen nicht nur auf die Größe oder das Aussehen der Kerze zu achten, sondern vor allem auf das Gewicht. Je schwerer eine Kerze bei gleicher Größe ist, desto länger sollte sie im Endeffekt brennen.

