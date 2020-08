Kiffer mit Schlagring in Niemegk

Niemegk.

In einem Mehrfamilienhaus in Niemegk bemerkten Samstag gegen 18.30 Uhr Zeugen einen starken, süßlichen Geruch mit, der vermutlich von Betäubungsmitteln stammen könnte. Sie informierten die Polizei. In der betreffenden Wohnung konnten die Beamten zwei Männer (20 und 27 Jahre) feststellen.

Der jüngere Mann führte eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Der andere Mann führte einen verbotenen Schlagring bei sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt und Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz aufgenommen.

Von MAZ