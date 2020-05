Kita-Betreuung: Mittelmarks Bürgermeister entsetzt über Alleingang der Ministerin

Potsdam-Mittelmark

Heftiger Protest gegen die weitere Ausdehnung der Kita-Notbetreuung im Land Brandenburg kommt aus Kommunen in Potsdam-Mittelmark: „Die Bürgermeister und Amtsdirektoren des Landkreises sind entsetzt vom Alleingang von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) zu einer ’eingeschränkten Regelbetreuung’ an den Kitas und Horten des Landes Brandenburg“, sagte Reth Kalsow ( CDU), Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) und Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) Potsdam-Mittelmark. Vier Tage nach Veröffentlichung der neuen Eindämmungsverordnung habe die Ministerin überraschend angekündigt, dass Brandenburg mit einem „Einstieg in einen eingeschränkten Regelbetrieb“ in den Kitas und Horten beginnen werde. Demnach sollen alle Kinder, die zurzeit noch nicht in der Notbetreuung sind, ab Ende Mai einen Anspruch bekommen, mindestens einmal wöchentlich in die Kita zu gehen.

„Abstands- und Hygieneregeln sind dann nicht mehr umsetzbar“

„Mit dieser Ankündigung werden sämtliche Bestimmungen zur erweiterten Notbetreuung in Kitas und Horten von Potsdam-Mittelmark ad absurdum geführt“, heißt es in einem Schreiben des KAG-Vorsitzenden, das 18 Bürgermeister und Amtsdirektoren im Landkreis mit unterzeichneten. Einhelliger Tenor unter ihnen: Mit einer „eingeschränkten Regelbetreuung“ sind Abstands- und Hygieneregeln an den Einrichtungen in den Kommunen räumlich, organisatorisch und rechtssicher nicht mehr umzusetzen. „Auch eine Schonung von Risikogruppen bei den Kita-Beschäftigten ist dann nicht mehr möglich. Die Ministerin fährt damit einen gefährlichen Schlingerkurs, der Unsicherheit bei Eltern, Beschäftigten und bei unseren Kommunen schafft“, heißt es in der Mitteilung.

Schon jetzt stoßen Kommunen an ihre Kapazitätsgrenzen

Die mittelmärkischen Bürgermeister und Amtsdirektoren „erwarten von der Landesregierung eine klare und abgestimmte Ansage, ob die erweiterte Notbetreuung in der bestehenden und bereits grenzwertigen Form fortgesetzt wird oder, wie von der Bildungsministerin angekündigt, in einen normalen Regelbetrieb unter Aussetzung des Infektionsschutzgesetzes in Kitas und Horten zurückgekehrt werden soll“.

Wie berichtet, stoßen einige Kommunen bei der Kita-Notfallbetreuung bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Das Problem: Der Kreis der Eltern, die einen Anspruch auf Betreuung hat, wurde und wird weiter vergrößert, die strengen Hygieneverordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten in den Kindergärten aber weiter. Es sollen deshalb zum Beispiel kleine Kita-Gruppen gebildet werden, dafür ist allerdings mehr Platz und mehr Personal notwendig.

Von Jens Steglich