Kitas: Corona-Fälle in Pritzerbe, Deetz und Lehnin

Pritzerbe

Die Eltern der Pritzerber Kita-Kinder müssen sich für die nächsten Tage nach neuen Betreuungsmöglichkeiten umsehen. Wegen eines Corona-Falls hat die Gesundheitsbehörde der Kreisverwaltung für die Kinder und Erzieherinnen der Kita Sonnenblume seit Montag Quarantäne angeordnet. Wie die Amtsverwaltung mitteilt, ist frühestens am 11. Mai mit einer Wiedereröffnung zu rechnen.

Auch Schulhort betroffen

„Möglicherweise kommt es in diesem Zusammenhang noch zu einer Massentestung, wie sie bereits im Fall der Fohrder Kita praktiziert wurde“, sagte Verwaltungschef Guido Müller der MAZ. Auch aus dem Schulhort wird eine Ansteckung bei einer Erzieherin gemeldet. Allerdings sind dort nicht alle Gruppen und das gesamte Personal von Quarantäne betroffen. Neun Personen wurden bis zum 7. Mai in Quarantäne geschickt. Ein positiv getestetes Kind wurde am 28. April in der Grundschule Pritzerbe gemeldet. Eine Kontaktliste für mögliche Quarantänefälle liegt noch nicht vor.

Noch weitere Fälle

Pritzerbe ist nicht der einzige Ort im Altkreis Brandenburg, wo coronabedingte Quarantäne ausgesprochen wurde. Auch in der Deetzer Kita „Am Mühlenberg“ wurde eine Erzieherin positiv getestet. Jetzt müssen alle Kinder und Erzieherinnen, die am 27. April anwesend waren, bis zum 11. Mai zu Hause bleiben. Aus der Evangelischen Kita in Lehnin müssen noch bis zum 6. Mai 43 Kinder und Erzieherinnen in Quarantäne bleiben, weil am 26. April eine Erzieherin positiv getestet wurde.

Von Frank Bürstenbinder