Hände waschen, viel desinfizieren, oft lüften, mit den Kindern an die frische Luft gehen: Mehr kann sie für ihre eigene Sicherheit kaum tun. Abstand zu den Eltern halten natürlich, aber sich in einen Ganzkörperanzug hüllen und Mundschutz tragen, „das will man den kleinen Mäusen nicht zumuten“, schreibt eine Tagesmutter aus Potsdam-Mittelmark der MAZ. Sie will aus Angst vor Repressalien anonym bleiben und macht deutlich, dass sie sich an vorderster Front des Corona-Alltags verheizt fühlt. Das gelte auch für die Erzieher in den Kitas. „Mir kommt es gerade so vor, als wird mit unserer Gesundheit und unserem Leben Lotto gespielt“, sagt sie.

Hintergrund: Bundesweit bleiben im Corona-Lockdown Kitas und Schulen geschlossen, nicht aber im Land Brandenburg. Kitas und Kindertagespflegestellen bleiben geöffnet, unter anderem um Kindeswohlgefährdung vorzubeugen, die Familien zu entlasten, aber auch um die Wirtschaft nicht völlig lahm zu legen. Potsdam entschied sich im Alleingang, Kitas und Horte zu schließen und in den Notbetrieb zu versetzen. Warum nicht auch Potsdam-Mittelmark?

Alleinkämpfer mit wenigen Krankentagen

Tageseltern würden täglich neun bis zehn Stunden arbeiten, kochen frisch Mittagessen für die Kinder, seien oft Alleinkämpfer und bekämen im Krankheitsfall nur für 26 Tage Geld – letzteres erhöht den Druck und die Angst, sich zu infizieren, erklärt die Erzieherin der MAZ.

Sie sorgt sich auch um ihre Familie, denn die bis zu drei Jahre alten Kinder kommen zur Betreuung zu ihr nach Hause. Zwar stünden separate Räume zur Verfügung, aber Flur oder Küche werden gemeinsam genutzt. Schon seit November gehen die zweifache Mutter und ihre Familie nur für Arzttermine und Einkäufe vor die Tür. Kontakte und Ausflüge haben sie komplett heruntergefahren. Darauf vertrauen, dass sich auch die Eltern der Tageskinder, die sie betreut, an die Corona-Kontaktregeln halten, könne sie nicht, sagt sie.

Klare Linie gefordert

Die Tagesmutter fordert eine klare Linie: „Ich finde man sollte Schule und Kita nicht anders behandeln.“ Vielen Eltern fehle eine genaue Vorschrift, denn diese könnten sie ihrem Arbeitgeber vorlegen, um zum Beispiel im Homeoffice arbeiten und die Kinder zu Hause betreuen zu können. Der bisherige Appell an die Eltern, die Kinder nur wenn wirklich nötig in die Kita zu bringen, zeige aus ihrer Erfahrung kaum Wirkung. Viele Eltern würden ihre Kinder sogar in die Einrichtungen schicken, obwohl sie sie zu Hause betreuen könnten. „So verrückt es auch klingen mag, es ist aber leider die Realität“, berichtet die Tagesmutter.

Konflikte zwischen Kitas und Eltern

Im Kita-Elternbeirat des Kreises kennt man diese Konflikte und berichtet von gespaltenen Lagern: „Die einen möchten einen harten Lockdown mit Kita- und Schulschließung, die anderen begrüßen die Offenhaltung, da es bei Schließungen ebenso harte Konsequenzen für Familien und Kinder nach sich zieht“, sagt Doreen Recknagel, Vorstandsmitglied des Beirates, auf Nachfrage. Die gewählte Form des Appells an die Eltern seitens der Landesregierung sei sehr unglücklich, denn dadurch müssten sich die Eltern teils gegenüber Kitas oder Tagesmüttern erklären oder fühlten sich verantwortungslos, wenn sie ihre Kinder bringen.

Doreen Recknagel engagiert sich im Vorstand des Kita-Elternbeirates. Quelle: Privat

Aber es gehe eben nicht nur um die Gefahr, die Covid-19 mit sich bringt, sondern auch um das Recht auf Bildung und soziale Kontakte, erklärt Doreen Recknagel. „Je kleiner die Kinder, desto schwieriger ist es, die Betreuung und Arbeit gleichermaßen zu organisieren“, sagt sie. Im Frühjahrs-Lockdown sei die Einteilung der Eltern für die Notbetreuung in systemrelevante Berufe auf viel Unmut gestoßen. Manche Eltern hätten beim Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung sogar ihre Arbeit verloren, weil sie ihre Leistung nicht mehr zuverlässig erbringen konnten. „Auf allen Seiten sind die Nerven angespannt, Eltern sind teils über die Grenzen des Machbaren hinaus“, sagt Doreen Recknagel. Sie spricht von Burnout, Depressionen und anderen schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für manche Eltern.

Beirat kritisiert Gebühren-Situation

Der Beirat wünscht sich andere Lösungen für die Erzieher und Eltern und bringt Ideen vor: Luftfiltergeräte für Kitas, kostenlose FFP-2-Masken für Hort-Erzieher, Schnelltests oder Impfanrecht für pädagogisches Personal.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Beiträge für Kita, Hort oder Mittagessen abgebucht werden, obwohl Kinder bereits zu Hause betreut werden. „Wo ist der Anreiz von Seiten der Politik für eine freiwillige Betreuung zu Hause?“, sagt Doreen Recknagel. In Michendorf gab es dazu einen Verstoß der SPD und Linken, die Gebühren für die Zeit des Lockdowns auszusetzen. Darüber sollen in nächster Instanz die Gemeindevertreter entscheiden.

Bürgermeister wollen Kitas offen halten

Mittelmarks Bürgermeister seien bemüht, die Kitas offen zu halten, sagt Reth Kalsow ( CDU). Der Bürgermeister von Groß Kreutz ( Havel) ist Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) der hauptamtlichen Verwaltungschefs und steht regelmäßig in Kontakt mit seinen Kollegen. „Fakt ist aber auch, dass, wenn eine Einrichtung von Corona betroffen ist, sie eventuell für einen gewissen Zeitraum geschlossen werden muss“, sagt er. Den Erziehern stoße es sehr auf, dass Brandenburg als einziges Bundesland die Kitas offen lässt und Eltern Kinder auch bringen, obwohl sie sie zu Hause betreuen könnten. Einige Einrichtungen mussten Öffnungszeiten kürzen, um die Corona-Auflagen der kleineren Gruppen erfüllen zu können.

Zuletzt meldete der Kreis eine Corona-Infektion zum Beispiel in der Kita „Werderaner Früchtchen“. Wie sich die Lage dort entwickelt hat und wie viele Einrichtungen im Landkreis derzeit betroffen sind, konnte die Kreisverwaltung am Freitag auf Anfrage nicht sagen. Auch nicht, ob derzeit überlegt wird, Kitas zu schließen und einen Notbetrieb einzurichten.

