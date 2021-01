Brandenburgs Kitas bleiben offen, in einigen Bundesländern sind sie geschlossen, Potsdam hat sie in den Notbetrieb versetzt. In Potsdam-Mittelmark spannt sich die Lage an. Erzieher sorgen sich um ihre Gesundheit, Eltern haben Angst um ihre Arbeit. Eine Tagesmutter geht seit November nur für Arzttermine oder den Einkauf vor die Tür.