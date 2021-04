Fläming

Für eine Kurzfilmproduktion werden Jugendliche ab 14 Jahren in ganz Brandenburg gesucht. Unter dem Motto „Klappe auf!“ soll in der Zeit vom 13. bis 16. Mai jeweils von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr ein Kurzfilm entstehen. Alle Schritte der Filmproduktion – von der Ideenfindung über den Filmdreh bis zur ersten Schnittfassung – durchlaufen die Teilnehmer an den vier Tagen. „Euer Recht auf Beteiligung“ lautet das Thema des Films. Das Projekt findet online statt – dafür werden die Teilnehmer leihweise mit einem iPad ausgestattet.

Darüber hinaus begleiten zwei professionelle Filmcoaches die Filmproduktion. Nach dem Filmdreh trifft sich im Juni die Projektgruppe regelmäßig online, um die Premiere des Films zu planen und umzusetzen. In den fortlaufenden Workshops werden auch „Internetritter“ ausgebildet, die wichtige Tricks und Kniffe im Umgang mit Social-Media-Angeboten kennen. Dazu gehört ebenfalls der Umgang mit den Schattenseiten des Internets wie Cybermobbing und Hatespeech.

Jugendliche aus ganz Brandenburg

„Wir freuen uns, dass wir das Projekt landesweit anbieten und so Jugendliche zwischen Herzberg und Perleberg in Kontakt bringen“, sagt Claudia Berg, Pressesprecherin des Landesverbandes Kinder- & Jugendfilm Berlin e.V. (kijufi). Hintergrund des Themas ist, dass 2021 die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland nun erstmals auch im Grundgesetz verankert werden sollen, erklärt Berg weiter. „Eine gute Gelegenheit, um Politikern, aber auch anderen Erwachsenen gegenüber deutlich zu machen, dass es wichtig ist, was die Jugendlichen zu sagen haben.“

Das Projekt „Klappe auf!“ gibt es bereits seit 2013 und wurde als Projektwoche an Schulen durchgeführt. „Neu in diesem Jahr ist, dass wir mit freien Gruppen von Jugendlichen aus ganz Brandenburg zusammenarbeiten“, erklärt kijufi-Pressesprecherin Berg. Und: Die Jugendlichen entscheiden selbst, wo sie sich einbringen oder engagieren wollen. „Sie erarbeiten eine Kampagne aus und überlegen sich, ob sie eine Petition starten, einen Blog aufsetzen, eine Social-Media-Guerilla-Aktion machen oder mit einem Lokalpolitiker sprechen wollen. Wir sind sehr gespannt auf die Ideen und Anliegen der Jugendlichen.“

Projekt findet online statt

Gedanken sollen sich die Teilnehmer auch darüber machen, wann und wo der Film gezeigt werden soll: Zum Beispiel auf einem Filmfestival oder in einem Kino. „Das hängt aber davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt“, so Claudia Berg. Der Landesverband Kinder- & Jugendfilm Berlin e.V. (kijufi) bietet auch das Projekt „cinema en curs“ an, an dem aktuell wieder die Brücker Grundschule teilnimmt. Kinder der fünften Klasse drehen dieses Mal einen Film über das Brücker Naturbad.

Anmeldeschluss für das Projekt „Klappe auf!“ ist der 3. Mai 2021. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da das Projekt online stattfindet, müssen die Jugendlichen einen Internet-Zugang (W-Lan) nutzen können. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen kijufi und dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und findet auch bundesweit statt. Weitere Informationen unter www.kijufi.de/termin/brandenburg.

Von Johanna Uminski