Drei Orte, an denen nationalsozialistische Verbrechen begangen wurden, werden am Freitag, 7. Mai, durch Absperrbänder sichtbar gemacht. Anlass ist die Aktion „Tat-Orte markieren - Menschen (ge)denken“ zur Erinnerung an die Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück im April 1945 und das Kriegsende im Mai 1945.

DLMG in Kleinmachnow. Quelle: Archiv

So befand sich auf dem Areal, auf dem heute der Stolper Berg liegt, während des Zweiten Weltkrieges das Werksgelände der Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG), das ab September 1944 insgesamt 765 Frauen und Mädchen als Zwangsarbeiterinnen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück holte. Eine Bodenplatte erinnert heute an dieses Verbrechen, sie befindet sich jedoch etwas versteckt an einem kleinen Weg zwischen Wohnhäusern in der Straße Heidefeld. So bleibt sie oft unentdeckt.

Gegen 14 Uhr wird der Gedenkort durch Mitglieder der Jusos der SPD Kleinmachnow und der F.C. Flick Stiftung mit Absperrband markiert und wie auch die anderen über die Hashtags #überlagert, #erinnernteilen, #rememberliberation in den sozialen Medien öffentlich gemacht.

Die Baracke K43 des KZ-Außenlager Kleinmachnow bei einer Veranstaltung des Heimatvereins zur DLMG-Geschichte. Quelle: privat

Auf der Drift 10-12 befand sich ein sogenanntes „Judensammelhaus“. Auf Grundlage des „Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden“ wurden hier als jüdisch geltende Menschen gezwungen, in bestimmten Häusern zusammenzuziehen. Dies ermöglichte es den nationalsozialistischen Behörden die Repression, Enteignung und schließlich Ermordung der Juden und Jüdinnen gezielt zu koordinieren und durchzuführen. Gegen 14.30 Uhr soll hier die Aktion stattfinden, zu der der Landesjugendring Brandenburg aufruft.

An der Stammbahn 57/Höhe Meisenbusch befindet sich ein Gedenkstein für den Berliner Baumeister, Unternehmer und Stadtentwickler Adolf Sommerfeld, später Andrew Sommerfield. 1932 begann er mit dem Bau der Kleinmachnower Sommerfeldsiedlung, doch bereits ab dem Frühjahr 1933 wurde er als jüdischer Bürger, Sozialdemokrat und Anhänger der kulturellen Moderne verfolgt. Er emigrierte zunächst nach Palästina und später nach Großbritannien. Ein Großteil seiner Siedlungsbaugesellschaft wurde daraufhin im Zuge der „Arisierung“ von den verkauft. Bei seinem Gedenkstein wird gegen 15 Uhr auf die Aktion aufmerksam gemacht.

Mit der Markierung der Orte durch Absperrbänder und soll auf Orte der Zwangsarbeit, der Verfolgung von Juden und Jüdinnen, der Vernichtung von Menschen, die sich direkt in unserer Nähe, auf unseren alltäglichen Wegen befinden und doch aus dem heutigen Gedächtnis verschwunden sind, aufmerksam gemacht werden. Einige dieser Orte werden bereits von Jugendgruppen im Projekt „überLAGERt“ des Landesjugendrings erforscht.

