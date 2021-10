Kleinmachnow

Vetrocknete Bäumchen säumen derzeit den Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow Sie waren erst im Dezember des Vorjahres gepflanzt worden. Jetzt sind sie nicht dem heißen Sommer zum Opfer gefallen, sondern von einem Schädling befallen.

47 Jungbäume ließ der Landesbetrieb Straßenwesen vor etwas weniger als einem Jahr entlang der Kleinmachnower Hauptverkehrsstraße als Ersatzpflanzung für die Fällungen, die für die Sanierung der Ruhlsdorfer/Teltower Straße) in Teltow (Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf) setzen. Seit Ende August bietet sich ein trauriges Bild: Rund die Hälfte von ihnen hatte braune und komplett vertrocknete Blätter, andere hingegen besitzen noch Kronen in saftigem Grün.

Der Grund sei aber nicht, dass die traurigen Bäumchen zu wenig Wasser bekommen hätten, so Gemeindesprecherin Martina Bellack. Vielmehr handle es sich um einen Schädling als Verursacher. Das bestätigte auch Frank Schmidt, Leiter des Landesbetriebs Straßenwesen. Die Bäume seien vom Splintkäfer befallen. Die Weibchen dieses Käfers fressen kurze Quergänge in das Xylem, die Wasserleitbahnen, der Bäume und legen dann zu beiden Seiten meist 50 bis 60 Eier ab. Die geschlüpften Larven graben dann wiederum senkrecht rund zehn bis 15 Zentimeter lange Gänge in das Xylem.

Üblicherweise sucht sich der Käfer Jungbäume im ersten oder zweiten Jahr nach der Pflanzung aus, doch er kann auch ältere Bäume anfliegen. Wie viele Bäume bereits betroffen sind, ist noch nicht bekannt, so Schmidt, das werde jetzt untersucht. Da sich die Pflanzen jedoch noch in der Gewährleistung befänden, würden sie demnächst ausgetauscht.

Von Konstanze Kobel-Höller