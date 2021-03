Kleinmachnow

Kostenlose Schnelltests bietet das Corona-Test-Kultur-Zentrum in den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow ab Montag an – unter bestimmten Voraussetzungen. Damit soll die Wartezeit überbrückt werden, bis klar ist, wie es mit den angekündigten Gratis-Tests der Bundesregierung weitergeht.

„Nach Beratungen hat die Bundesregierung einen kostenlosen Schnelltest pro Person und Woche angekündigt - ab kommenden Montag! Angesichts der Tatsache, dass heute Freitag ist und dass es bisher noch keinerlei Informationen gibt, am Montag aber sicher viele Leute bei uns vor der Türe stehen werden und nach kostenlosen Test fragen, haben wir kurzerhand eigene Initiative ergriffen“, so Carolin Huder von den Neuen Kammerspielen.

250 Antigen-Schnelltests zur Verfügung gestellt

Aus diesem Grund habe man entschieden, die Lücke bis zur Realisierung der von der Bundesregierung angekündigten kostenlosen Tests soweit wie möglich abzudecken, indem ab Montag kostenlose Schnelltests für alle Mitglieder der Kulturgenossenschaft sowie Bewohner der Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf (TK) angeboten werden.

Bert Nohl, Geschäftsführer des Unternehmens Foliapharm GmbH, stellt dafür vorerst einmal 250 Antigen-Schnelltests (MEDsan®) kostenfrei zur Verfügung. „Wie es weiter geht, wenn diese aufgebraucht sind werden wir sehen, wenn wir wissen, wie das Angebot angenommen wird und wann tatsächlich die kostenlosen Schnelltest der Bundesregierung kommen“, so Huder.

Seit mehr als zwei Monaten wird getestet

Kurz vor Weihnachten hatten mehrere Mitglieder der Kulturgenossenschaft der Neuen Kammerspiele, darunter ein Arzt, beschlossen, in dem Veranstaltungsort Schnelltests anzubieten und die Gewinne der Aktion den Kammerspielen zukommen zu lassen, die seit Monaten im Lockdown sind. Von Anfang an fand das Angebot großes Interesse, vor allem als es vor den Feiertagen auch darum ging, die eigene Familie bei Besuchen zu schützen.

Das nun kostenlose Angebot steht nur Mitgliedern der Kulturgenossenschaft der Neuen Kammerspiele sowie für in Kleinmachnow, Teltow oder Stahnsdorf gemeldete Personen zur Verfügung. Als Nachweis müssen vor dem Test der Personalausweis oder die Mitgliedsnummer vorgelegt werden.

Termine können über die Internetseite www.coronatest-kammerspiele.de für Montag, 8. März, bis Freitag, 12. März, jeweils 15 bis 17.30 Uhr, mit dem Gutscheincode 8LXTKF2KFMQH gebucht werden. Es gibt keine Vormittagstermine. Ob es in der darauffolgenden Woche weitere Termine gibt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, wird aber bekanntgegeben. Die Schnelltests finden in den Neuen Kammerspielen in der Karl-Marx-Straße 18 statt.

