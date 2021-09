Kleinmachnow

„Die Zauberfrau“ ist das Thema des September-Teesalons in der Kleinmachnower Freizeitstätte „Toni Stemmler“.

Alma Mahler-Werfels Leben sei ein Kunstwerk, heißt es. Sie sei attraktiv gewesen, habe ein untrügliches Gespür für das Geniale gehabt und eine starke Anziehungskraft auf die Männer ihrer Zeit ausgeübt. Mahler-Werfel war gebildet. Sie lernte Griechisch, hatte mit 20 Jahren schon Platon und Nietzsche gelesen und übersetzte später die Kirchenväter. Ihr Hauptinteresse galt aber der Musik: Sie sang, spielte Klavier, komponierte mehr als 100 Lieder, einige Instrumentalstücke sowie einen Opernentwurf und wollte eigentlich Dirigentin werden. Für andere war sie Muse und Inspirationsquelle, hatte leidenschaftliche Affären mit Gustav Klimt und Oskar Kokoschka und war mit Gustav Mahler, Walter Gropius und Franz Werfel verheiratet.

Der Teesalon am 17. September steht ganz im Zeichen dieser faszinierenden Frau. Ab 17 Uhr beginnt der Empfang mit Tee und Kuchen, ab 18 Uhr startet dann das Programm mit Liedern von Alma und Gustav Mahler in der Freizeitstätte „Toni Stemmler“, Hohe Kiefer 41, in Kleinmachnow (erreichbar mit Bus 622). Eintritt sind 18 Euro, inklusive Tee. Anmeldung bei Frau Lux unter 033203/22 8 02.

Von MAZ Online