Kleinmachnow

66 große Stücke auf mehr als 20 verschiedenen Bühnen hat das Kleinmachnower „Theater am Weinberg“ seit seiner Gründung vor 30 Jahren erfolgreich auf die Bretter gebracht, die die Welt bedeuten. Die erste Premiere fand auf den Tag genau heute vor 30 Jahren statt: „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller in den Neuen Kammerspielen.

Kathrin Heilmann sollte das Stück mit zwei zehnten Klassen des Weinberg Gymnasiums erarbeiten. „Aber ich bin mit einem Schauspielerherz aufgewachsen“, sagt sie. Aus dem spielerischen Lesen entstand von den Schülern die Idee, hinter dem Rücken ihrer Lehrerin mit den Kammerspielen Kontakt aufzunehmen – und so kam es zu zur Überraschung aller zu einer ausverkauften und überaus erfolgreichen Aufführung am 22. Februar 1991, die sogar zwei Monate danach wiederholt wurde. Der Wunsch nach etwas Dauerhaftem entstand, sodass das Theater seitdem auf zwei Säulen steht: Der Schüler-AG auf der einen und der Erwachsenengruppe auf der anderen.

Theater am Weinberg: Fechtproben zum Stück "Blaubart" Quelle: privat

Hier mischen sich Laien mit Profis aus Berufen wie Schauspielerei, Maskenbildnerei, Operngesang, Film, Musik oder Regie, die nunmehr seit mehr als 20 Jahren in Freizeit mehrmals im Jahr Stücke auf die Bühne bringen – in Kleinmachnow, Hamburg, Schopfheim, aber auch auf Teneriffa oder Gran Canaria. Dabei wurden ihre Aufführungen auch schon mehrmals prämiert, etwa mit dem ersten Platz beim Kleinkunstfestival in Cottbus oder mit der vollen Punktezahl beim Wettbewerb im Stadttheater Köpenick, so Heilmann.

Sie hofft, das Jubiläum noch dieses Jahr feiern zu können. „Wir stehen in den Startlöchern.“ Die 25 Jahre seien in den Kammerspielen groß mit 300 Gästen gefeiert worden, heute werde nur intern im kleinen Rahmen über Video angestoßen. Im Sommer soll es dann eine Party und ein Jubiläumsstück geben, hofft sie. „Eine Hommage. Wir reisen an die Schauplätze der alten Stücke, mit Anspielungen auf die Figuren und Stücke.“ Momentan kann die Truppe nur digital proben. Mit den Schülern macht Heilmann kleine Übungen, mit den Erwachsenen Stückbesprechungen. „Wir gehen die Rollen durch und besprechen Details, damit wir dann gut vorbereitet sind.“

Von Konstanze Kobel-Höller