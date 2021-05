Kleinmachnow

Das Areal des ehemaligen NH-Hotels, das Ende Juli des Vorjahres seine Pforten für immer geschlossen hat, soll zum Wohngebiet werden. Dazu soll an einem Bebauungsplan (B-Plan) weitergearbeitet werden, zu dem es bereits mehrere Anläufe gab. Montagabend wird darüber im Hauptausschuss beraten.

Für das Grundstück Zehlendorfer Damm 190 und die angrenzenden Flächen wurde bereits Anfang der 1990er Jahre ein entsprechender B-Plan aufgestellt, doch eine restliche Überprüfung im Jahr 2010 ergab, dass dieser und eine darauffolgende Änderung unwirksam waren. Mit dem Ziel, Rechtssicherheit herzustellen und auch die in der Zwischenzeit entstandenen Gebäude planungsrechtlich zu sichern, beschloss die Gemeindevertretung 2011, einen neuen B-Plan aufzustellen.

B-Plan-Verfahren 2011 gestoppt

Auch der damalige Eigentümer der Wohnbauflächen habe anfangs Interesse daran gezeigt, so die Kleinmachnower Verwaltung. „Da die Schaffung zusätzlicher Bauflächen aber nicht vorgesehen war und die Eigentümer der Wohnbauflächen und des Hotelgrundstücks keine Veränderungen beabsichtigten, die einen Bebauungsplan erfordert hätten, wurde das Verfahren zunächst nicht weiterverfolgt“, heißt es weiter in dem nun diskutierten Antrag.

Schließlich wurde im vorigen Sommer das 243 Zimmer umfassende NH Hotel geschlossen – doch ein neuer Hotelbetreiber scheint sich bisher keiner gefunden zu haben. Zahlreiche Interessenten hätten sich aber seit Herbst bei der Gemeinde nach den bestehenden städtebaulichen und bauplanungsrechlichen Vorgaben für das Grundstück erkundigt, so die Verwaltung, und hätten ihre eigene Vorstellung zur Nachnutzung erläutert: „Diese reichen von Sanierung und Umbau zu Wohnzwecken bis hin zu vollständigem Abriss und Neubebauung mit Mehrfamilienhäusern.“

Konzept für Seniorenwohnen nimmt konkrete Formen an

Martina Bellack, Sprecherin Kleinmachnows, erklärt gegenüber da MAZ: „Da wir nicht Eigentümer sind, können wir zu möglichen Interessenten nichts sagen. Wir wissen aber, dass es ein Konzept für betreutes Seniorenwohnen gibt, das ziemlich konkrete Formen annimmt. Auch Kaufverhandlungen gibt es dahingehend bereits.“

Im Februar sprachen sich nun die Mitglieder Bauausschusses bereits mehrheitlich dafür aus, das B-Plan-Verfahren aus dem Jahr 2011 fortzuführen und an die neue Situation anzupassen. So werden etwa nur jene Flächen in den behandelten Bereich einbezogen, die für die künftige bauliche Nutzung des bisherigen Hotelgrundstücks nötig sind.

„Entwicklung gemeinsam mit Investor wäre günstig“

Angelika Scheib (CDU) hält den B-Plan grundsätzlich für eine gute Möglichkeit, Wildwuchs zu verhindern. Momentan kann hier – so auch die Auskunft der Unteren Bauaufsicht des Kreises – nach Paragraf 34 Baugesetz gebaut werden. Dabei wird beurteilt, ob sich das Vorhaben in die „Eigenart der näheren Umgebung“ einfügt.

Sie wünscht sich „innovative Wohnraum, der nicht nur im hochpreisigen Segment angeboten wird. Es bietet sich auch die Möglichkeit für eine etwas aufgelockertere Bebauung als das bisherige Hotelgebäude.“ Günstig wäre es, wenn der B-Plan schon gemeinsam mit einem möglichen Investor entwickelt würde. „Ich glaube nicht, dass die Gemeindevertretung für sich eine Idee für die Entwicklung hat.“ Gute Erfahrungen habe Kleinmachnow auch mit städtebaulichen Wettbewerben gemacht, so Scheib.

„Wir müssen über den B-Plan sprechen“

Henry Liebrenz von den Kleinmachnower Bündnis 90/Grünen erklärt, dass es sich in erster Linie einmal um eine Bereinigung des früheren Verfahrens handelt, das nicht rechtskräftig war. „Außerdem entsteht durch das Aufgeben des Hotels die Situation, dass wir ohnehin über den B-Plan sprechen müssen.“

Er kennt keine Details über die Interessenten, da diese noch nicht öffentlich aufgetreten sind, lediglich die Bandbreite der Ideen. Diese würden von Wohnen im bereits vorhandenen Hotel bis zum Neubau reichen. „Aus meiner Sicht macht es aber durchaus Sinn, das Bestandsgebäude zu nutzen und nicht wieder neue Energie einzubringen.“

