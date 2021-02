Kleinmachnow

Zwei Rodelberge habe Kleinmachnow jetzt, wurde mit der Eröffnung des Stolper Berges vor zweieinhalb Jahren stolz verkündet. Seit in diesem Winter aber erstmals tatsächlich die Gelegenheit besteht, neben dem Kiebitzberg auch die ehemalige Mülldeponie mit Schlitten und Co. zu befahren, zeigen sich die Schwächen dieser Ankündigung – Corona erschwert die Situation noch zusätzlich. Auch die Eisflächen sorgen für Sorgen.

Schon am ersten Wochenende hagelte es in den sozialen Medien Beschwerden: Der Rodelberg sei voll, die Besucher würden sich nicht an Abstandsregeln halten und niemand würde eine Maske tragen. Außerdem würden die Kinder und Jugendlichen nicht immer rechtzeitig abbremsen, sodass es schon erste Löcher im Zaun gebe.

Anzeige

Gemeinde: Appelle an die Rodler

Zunächst blieb die Gemeinde noch entspannt. „Der Stolper Berg hatte tatsächlich seine Winterpremiere, da war er natürlich ein Anziehungspunkt“, so Martina Bellack, Kleinmachnows Sprecherin auf Anfrage. Man könne nur an die Menschen appellieren, bei aller Freude über den Schnee und die damit verbundene Abwechslung auch hier die Abstandsregeln zu beachten und Masken zu tragen. Für permanente Kontrollen hätte die Gemeinde personell nicht die Möglichkeiten.

Ein paar Tage später folgte dann doch der erhobene Zeigefinger auf der Homepage der Gemeinde. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Freizeitsportler „nicht nur in dem für das Rodeln freigegebenen Bereich im Norden Richtung Spielplatz“, sondern „zu allen Seiten des Berges hinunter“ gerast seien. Dies habe an vielen Stellen „enorme Schäden“ verursacht, nicht nur am Zaun, sondern auch an der Vegetationsoberfläche.

Zum Schutz des Zaunes wurden Baumstämme aufgestellt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Zaunanlage wurde in der Zwischenzeit repariert. Zum Schutz des Zaunes wurden außerdem am Ende der Rodelpiste an mehreren Stellen Baumstämme abgelegt. Die offenen Bodenbereiche sollen im Frühjahr rekultiviert werden, Wildkräuter werden angesät, „damit es wieder an allen Stellen grünt und blüht und keine Erosionen entstehen.“

Die Gemeinde appelliert nun an alle Rodler, nur dort zu fahren, wo es auch vorgesehen ist. Da sei auch am Ende des Hügels eine Steigung, um die Bremsung sicherzustellen. „Damit der Zaun nicht die Bremsleistung vollbringen muss“, ist auf der Homepage zu lesen. Auf die Hygiene-Vorschriften wird ebenfalls erinnert: Auch an der frischen Luft wäre es zu empfehlen, die 1,50 Meter Abstand einzuhalten und eine Maske zu tragen, so die Verwaltung.

Auf dem Duellpfuhl wird Hockey gespielt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Durch die niedrigen Temperaturen freuen sich aber nicht nur die Rodler, sondern auch die Eisläufer auf Freizeit an der frischen Luft. Mehrere Wasserflächen in Kleinmachnow und der Region sind mehr oder weniger zugefroren zu sein und locken Groß und – vor allem – Klein auf das Eis. So etwa auf dem Duellpfuhl (Ginsterheide) oder dem Düppelteich.

Auch wenn das Gewässer vermeintlich nicht tief ist, gilt es, vorsichtig zu sein, warnt Axel Mueller, Ökologe aus Kleinmachnow. So ist der Duellpfuhl seiner Schätzung nach rund einen Dreiviertel Meter tief, doch der Boden sei schlammig. Würde ein Kind einbrechen, könnte es passieren, dass es rasch einsinkt und sich vielleicht nicht selbst befreien kann. Durch die Kälte kann das sehr schnell gefährlich werden.

Eislaufen auf dem Düppelteich in Kleinmachnow Quelle: privat

Wie die anderen Experten rät er, nicht die Eisflächen zu betreten, da man nicht wisse, wie stabil sie wirklich seien. Wer es entgegen der Empfehlung der Fachleute dennoch wage, solle aber auf jeden Fall nie alleine und immer nur mindestens zu zweit, besser zu dritt unterwegs sein, damit immer Hilfe möglich ist.

„Die Dicke der Eisschicht wird von vielen Menschen unterschätzt – stehende Gewässer sind erst ab mindestens 15 Zentimetern sicher, fließende Gewässer erst ab 20 Zentimetern. Wer ins Eis einbricht, unterkühlt innerhalb weniger Minuten und droht zu ertrinken“, sagt Andreas Paatz, Bundesleiter der DRK-Wasserwacht. Erst am Samstag erlebten das auf dem Berliner Schlachtensee vier Menschen. Die steigenden Temperaturen, die sich am Tag dem Gefrierpunkt nähern, der Sonnenschein und auch einfließende Gewässer machen das Eis unsicher.

Von Konstanze Kobel-Höller