Kleinmachnow

Aufgrund des schlechten Befindens zahlreicher Bäume in Kleinmachnow wird die Gemeinde auch während der Vegetationsperiode mit den Fällungen fortfahren.

In den vergangenen Monaten wurde in der jährlichen Waldschau Kleinmachnows nicht nur der Zustand der Bäume auf den mehr als 100 Hektar Waldflächen aufgenommen und dokumentiert, sondern es wurden auch die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit an Straßen, Wegen und Grundstücksgrenzen festgelegt.

Heiße Sommer haben Bäume geschädigt

„Die letzten drei extrem trockenen und heißen Sommer haben auch unserem Wald stark zugesetzt“, erläutert Martina Bellack, Kleinmachnows Sprecherin, das Ergebnis der Waldschau. Vor allem Birken, Kiefern und auch Stieleichen würden, wie auch schon in den Jahren zuvor, weiterhin in hoher Anzahl absterben.

Um die Sicherheit für alle Waldnutzer sowie die anliegenden Grundstücke und Straßen herzustellen, seien weitere Fällungen notwendig, die auch in der Vegetationsperiode – also ab März – durchgeführt würden. Das Bundesnaturschutzgesetz zum Schutz der Vögel und deren Brutstätten (§ 39) fände im Wald keine Anwendung.

Gemeinde bittet um Verständnis

Die Arbeiten werden durch den Zweckverband Bauhof TKS umgesetzt. „So werden die lauten Motorsägen im Wald leider auch noch weit in das Jahr 2021 zu hören sein, wofür die Gemeindeverwaltung um Verständnis bittet“, so Bellack.

Von MAZ Online