100-Jahre-Jubiläum: So feierten die Kleinmachnower früher und heute

Kleinmachnow

Das Hochzeitskleid seiner Mutter und eine Ausgabe von Hitlers „Mein Kampf“ mit Widmung des damaligen Kleinmachnower Bürgermeisters anlässlich der Hochzeit seiner Eltern im Jahr 1938 möchte der Kleinmachnower Peter Nixdorff für die Ausstellung „100 Jahre Feiern“ zur Verfügung stellen. Auch ein Fotoalbum, das nach der Restitution im früheren Haus der Familie das einzige war, was noch gefunden wurde, und das Poster, das auf eine Ausstellung seiner Mutter im Rathaus aufmerksam macht, kündigte er bei einem Projektnachmittag am Jägerstieg 2 an.

Rund 30 interessierte Bürger hatten sich hier eingefunden, um nach der Auftaktveranstaltung im Dezember an der Themenentwicklung für die Ausstellung weiterzuarbeiten. Bis 6. September muss alles fertig sein, dann wird zwei Monate lang präsentiert, was zuvor geschaffen wurde.

Brainstorming zu „Feiern in Kleinmachnow “

Noch ist alles offen – nach dem Brainstorming im Dezember gab es zahlreiche Assoziationen zum Thema „Feiern in Kleinmachnow“, die von Kuratorin Sophie Schulz, gemeinsam mit ihrer Kollegin Alexis Hyman Wolff, in grobe Kategorien sortiert wurden. Am Samstag sollte es ins Detail gehen, doch oft kamen noch mehr Themen dazu oder die Diskutierenden verloren sich in Überlegungen, etwa, ob und wie die Gemeindevertretung künftig Straßenfeste fördern sollten.

„Es gibt schon eine tolle Struktur, ich muss aber trotzdem daran erinnern: Die Zeit ist knapp“, mahnte Axel Mueller vom Heimatverein an und erinnerte daran, dass die Ausstellung auch ein Merkmal dafür sei, ob es künftig ein Heimatmuseum geben werde oder nicht. Seiner Meinung nach gehe es weniger um private Feiern, Mueller möchte außerdem die verschiedenen Zeitepochen bewusst und gleichwertig aufgegriffen sehen. Damit können sich aber andere Teilnehmer gar nicht identifizieren, hier herrschen Themen wie Hochzeit oder Einschulung vor.

Goldrandkanne, Kochbuch und weitere Objekte

Als am Ende der Veranstaltung schließlich mehr Strukturen erbeten werden, erwidert Schulz: „Aber wollt ihr euch wirklich selbst beschränken?“ Sie möchte sehen, was sich entwickelt, jedem Engagierten Entwicklungsspielraum geben – doch diese tun sich schwer damit, möchten wissen, wie viel Platz ihnen zur Verfügung steht und einen roten Faden der Ausstellung kennen.

Die inhaltliche Vielfalt spiegelte sich auch in den mitgebrachten und präsentierten Objekten wider: Eine Teilnehmerin brachte eine Goldrandkanne und ein Kochbuch mit, da Feste für sie Essen bedeuten. Rudolf Mach vom Heimatverein präsentierte das Programm und eine Anstecknadel der 50-Jahr-Feier von Kleinmachnow und ein Merkbüchlein aus 1944, in dem man „verlorene“ Feste aus der NS-Zeit nachlesen kann.

>>>Lesen Sie dazu auch:

Museumsinitiative will „Feiern“ – so heißt das Thema für neue Ausstellung

50-Jahre-Jubiläum: Steinwegschule holt Ernst Thälmann aus der Abstellkammer

Zwangsarbeit für Bosch: Ein dunkles Kapitel der Geschichte Kleinmachnows

Peter Reichelt übergab Schulz eine Einladungskarte für Ehrengäste, die mit dem Schiffskorso vom Wannsee zum Fest „100 Jahre Teltowkanal“ kamen, zu dem Anfang Juni 2006 gut 10 000 Besucher erschienen waren. Und der Vorsitzende der Museumsinitiative, Andreas Büttner, machte darauf aufmerksam, dass man ein Foto- und Filmarchiv aufbaue und da auf die intensive Mitarbeit der Kleinmachnower hoffe.

Jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr (außer in den Schulferien) findet die offene Museumswerkstatt am Jägerstieg 2 statt. E-Mail: info@museum.kleinmachnow.de

Von Konstanze Kobel-Höller